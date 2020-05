View this post on Instagram

Ecco chi sono le giocatrici della Rappresentativa Femminile Vaticana *Riproduzione Riservata corriere.it* #calciofemminile #sportinvaticano #calcio #⚽ #sport #friends #vaticano #donna #football #instalike #follow #likeforlikes #women #ilcalcioèdichiloama @rappresentativa.opbg