Con 7 finalistas, el Lyon podría acaparar varios de los premios The Best

Camille Abily no solo es su segunda entrenadora, sino también una leyenda

Desvela a FIFA.com sus pronósticos y los secretos del éxito de su equipo

Con nada menos que 7 finalistas nominados en 3 categorías diferentes, el equipo femenino del Olympique de Lyon es el club más representado en la preselección para los The Best FIFA Football Awards 2020. Pero no hay nada sorprendente en ello a la vista de la magnífica temporada del OL, ganador de un nuevo triplete liga-Copa-Liga de Campeones en 2020.

“La cultura del deseo constante de ganar está inscrita en el ADN de este club. Siempre están ahí esas ganas de ganar cada partido, cada juego en los entrenamientos. Esa voluntad constante de superarse hace que perduremos. Nunca nos cansamos del triunfo. Y odiamos la derrota… Creo además que, como yo, las chicas detestan las derrotas más aún que aprecian las victorias”, explica Camille Abily a FIFA.com.

Y la ex centrocampista internacional francesa (183 internacionalidades, 37 goles) sabe bien de lo que habla. Abily es, en efecto, una leyenda del OL. En la historia del conjunto lionés, solamente Wendie Renard (todavía en activo) ha disputado más partidos con esta camiseta: 380 frente a 326.

Abily ha participado en todos los éxitos, primero como jugadora entre 2006 y 2018, y luego como ayudante de Jean-Luc Vasseur, nominado al premio The Best al Entrenador de Fútbol Femenino…

En resumen, Camille Abily es la mejor embajadora de este club, a unos días de la ceremonia de los The Best. Y hemos hablado con ella…

Camille, ¿el OL del curso 2019/2020 ha estado más fuerte que nunca?

No lo sé, ha habido años en los que estuvo al menos igual de fuerte. Y resulta complicado comparar un año con otro, sabiendo que el club –y ese es uno de los secretos de su éxito– consigue siempre mantener una cierta estructura. En cualquier caso, el Lyon del curso 2019/2020 ha rendido bien cuando hacía falta. No era fácil, especialmente con esa nueva versión de la Liga de Campeones [ndlr: a partir de cuartos, las eliminatorias fueron a partido único en lugar de a doble partido]. Pero supo ser eficaz y salvar los escollos.

Muy pocas veces en la historia del deporte ha habido un equipo tan dominador en una disciplina. ¿Tiene la sensación de que se banalizan demasiado los increíbles resultados de este equipo?

Es verdad que no necesariamente se dan cuenta siempre de que lo que está haciendo el equipo es realmente extraordinario… Mucha gente quiere vernos caer y es normal. Así es el deporte, ¡siempre se quiere destronar a los mejores! La competencia es cada vez más dura y, en ese sentido, es verdad que se banalizan un poco los triunfos del Lyon.

El Lyon lleva 14 años consecutivos ocupando el trono de la liga francesa. ¿Cuál es la clave de esa regularidad?

