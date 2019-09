El emblemático estadio milanés de San Siro fue el escenario elegido para el anuncio de los finalistas para ocho de las categorías que se distinguirán el 23 de septiembre en los The Best FIFA Football Awards.

El trofeo del Premio The Best a la Jugadora de la FIFA añadirá este año un nuevo nombre a su palmarés, tras la designación de tres finalistas que nunca han levantado el trofeo, mientras que Cristiano Ronaldo, dos veces Premio The Best al Jugador de la FIFA, aspira a recuperar la corona que le arrebató Luka Modric en la anterior edición.

En un año marcado por el extraordinario festival de fútbol femenino que fue la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, no ha sorprendido que las tres candidaturas al Premio The Best tanto a la Jugadora como al Entrenador de Fútbol Femenino sean los nombres que más brillaron en Francia 2019.