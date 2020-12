Sarah Bouhaddi, finalista al premio The Best a la Guardameta de la FIFA

La arquera del Lyon estuvo tiempo reclamando la creación de este premio

“Las porteras son a veces demasiado criticadas”, afirma a FIFA.com En 2017 y en 2018, en el momento del anuncio oficial de los The Best FIFA Football Awards, Sarah Bouhaddi nos llamó la atención en Twitter. “Una lástima no ver el premio a la mejor portera”, escribía entre otras cosas la cancerbera del Olympique de Lyon. Un año después, volvía a enviarnos un mensaje para alegrarse de la creación del premio The Best a la Guardameta de la FIFA. “No era especialmente importante para mí, sino para todas las porteras en general”, afirma a FIFA.com Bouhaddi, que este año figura entre las tres finalistas de la categoría. “Hacemos el mismo trabajo que los chicos, y me parecía una lástima que no se nos pusiese de relieve de la misma forma. Sobre todo, porque nuestro puesto está viviendo una bonita evolución y porque, actualmente, tenemos grandes porteras en el fútbol femenino”. “Hoy se señala más el impacto que pueden tener las porteras en las actuaciones de un equipo”, abunda la francesa de 34 años. “En diez años, la cosa no ha evolucionado mal, y actualmente nos exigen más cosas. Personalmente, intento participar lo más posible en el juego de mi equipo y dejar a mis compañeras en las mejores condiciones”. Precisamente, Camille Abily alababa la calidad de su juego con los pies en una reciente entrevista a FIFA.com, en la que su ex compañera de equipo y actual segunda entrenadora del OL también mencionaba “su faceta ‘arriesgada’, a costa en ocasiones de la eficacia”, añadiendo que era “un pequeño defecto que casi ha eliminado”. “Sigo teniendo alma de jugadora”, replica Bouhaddi. “Pero en efecto, trato de limitarlo al máximo cuando estoy en el campo, porque hay riesgos que no se han de tomar para no ponerte en apuros. Puedo seguir mejorando en el juego con los pies, aunque pienso que la gente no se da cuenta de hasta qué punto estoy solicitada. No estoy segura de que haya muchas guardametas que toquen más de 50 balones por partido. Es una de mis cualidades y, al mismo tiempo, es el aspecto por el que me critican más a menudo”.

© Getty Images

Un puesto en plena mutación Según Bouhaddi, todavía quedan muchos progresos por hacer tanto en la percepción que se puede tener de su puesto, como en la formación y las infraestructuras destinadas a las porteras. “Vemos que, en las selecciones o en los grandes clubes, las porteras gozan de un entrenamiento específico. Eso es primordial para obtener buenos resultados”, subraya la francesa, que desea ver generalizarse esa evolución en el fútbol femenino. “Las porteras son a veces demasiado criticadas, y también está bien ponerlas de relieve de manera positiva. A menudo nos quedamos solamente con lo negativo, siendo que es un puesto muy exigente. Lo que hacemos es difícil, y hay que subrayar más la evolución positiva que se observa entre las chicas”, añade. El año pasado, Bouhaddi no figuraba en el trío final de candidatas al premio The Best a la Guardameta de la FIFA. “Es normal. Era un año de Mundial y las tres finalistas impresionaron allí. A menudo nos quedamos con el momento cumbre y no necesariamente con el conjunto de la temporada. Pero vemos que pasa lo mismo en categoría masculina”, lamenta la portera del Lyon, cuya regularidad al máximo nivel en la última década (10 títulos ligueros consecutivos y 7 Ligas de Campeones, entre otros logros) impone respeto.