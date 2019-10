The Best FIFA Football Awards™

Finalista del premio The Best a la Jugadora de la FIFA

La estrella de Inglaterra y del OL quiere superarse

"Puedo llegar a ser mucho mejor futbolista de lo que soy ahora" Después de completar una temporada magnífica, en la que conquistó el triplete con el Olympique de Lyon y alcanzó las semifinales de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ con la selección inglesa, Lucy Bronze fue distinguida como una de las tres mejores futbolistas del planeta. Fue tercera en la votación del premio The Best a la Jugadora de la FIFA, por detrás de las estadounidenses Megan Rapinoe y Alex Morgan, y no hay duda de que la carrilera fue de vital importancia tanto en su club como en su selección en la temporada 2018/19. Prueba de ello es que fue incluida en la edición inaugural del FIFA FIFPro World11 Femenino. Esta campaña, Bronze afronta nuevos retos. Si bien Inglaterra tiene asegurada su presencia en la Eurocopa Femenina de la UEFA 2021 en calidad de anfitriona, por el horizonte asoma, por ejemplo, una segunda participación con Gran Bretaña en el Torneo Olímpico de Fútbol Femenino. Y la lateral inglesa confía en ser protagonista en Tokio 2020. La estrella inglesa dialogó con FIFA.com, repasó su exitoso ejercicio 2018/19 y nos planteó sus próximos objetivos.

© Getty Images

Se ha convertido en la mejor carrilera del mundo, pero a su seleccionador, Phil Neville, le gusta que jugue en el centro del campo. ¿Cree que podría llegar a ser la mejor del mundo en esa demarcación? ¡No lo creo! Hay una gran cantidad de jugadoras de mucho nivel en esa posición. Ya estoy en una etapa avanzada de mi carrera, pero es un reto que me apasiona. Me parece que Phil quiere apretarme las tuercas para que sea mejor futbolista, y supongo que jugar en el centro del campo podría ayudarme. Es un desafío interesante, algo que me ilusiona y, para mí, lo más importante es acabar siendo mejor jugadora. Neville insiste en decir que es usted la mejor futbolista del planeta. ¿Cómo se siente al recibir semejante elogio? Me lo dice en persona, por mensaje, por teléfono… Y yo le respondo: ‘Aún no soy la mejor’. Y tal vez nunca lo sea, pero sigo esforzándome por mejorar. Puedo llegar a ser mucho mejor futbolista de lo que soy ahora, mucho mejor que la jugadora que la gente vio la temporada pasada. Es fantástico que uno de mis entrenadores, y particularmente mi seleccionador, tenga tanta confianza en mí, en mi juego y en lo que puedo aportar al equipo. Las tres finalistas del premio The Best a la Jugadora de la FIFA han militado en el Olympique de Lyon en algún momento de su carrera, y cuatro de las doce primeras nominadas eran futbolistas actuales del equipo. ¿Hay algo en ese club que atrae a las mejores? El OL lleva mucho tiempo siendo, probablemente, el mejor equipo del mundo. Lleva muchos años siendo el mejor equipo de Europa y ha ganado multitud de títulos. Existe un deseo constante de fichar a las mejores futbolistas y, a su vez, las mejores jugadoras quieren jugar ahí. Es un ciclo continuo. No hay más que echar un vistazo a las ganadoras del Ballon d’Or, las finalistas de los premios The Best, las Jugadoras del Año de la UEFA… Muchas de ellas han jugado en el Lyon en algún momento de su carrera.