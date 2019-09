The Best FIFA Football Awards™

Para el partido de vuelta, Klopp no pudo contar con los lesionados Mohamed Salah y Roberto Firmino, de manera que Xherdan Shaqiri y Divock Origi ocuparon su lugar en el once. En el descanso, un indispuesto Andrew Robertson cedió su puesto a Georginio Wijnaldum. Esos teóricos suplentes acabarían siendo cruciales...

El 26 de mayo de 2018 fue un día amargo para los Reds. El Liverpool FC de Juergen Klopp perdió por 3-1 ante el Real Madrid la final de la Liga de Campeones de la UEFA. Pero el equipo no tardó en recuperarse del golpe y encontrar la motivación para asaltar el trono de nuevo.

Apenas dos minutos después, la mítica grada The Kop explotó de júbilo. Esta vez, la jugada nació en la banda izquierda: Shaqiri puso el balón en el área y Wijnaldum marcó con un cabezazo inapelable.

"Si tuviera que describir este club, diría que es un corazón inmenso que esta noche ha latido muy fuerte. Seguro que lo han podido oír en todo el mundo. Ganarle al Barcelona es una de las cosas más difíciles que existen en el fútbol, y encima dejar nuestro arco a cero… No sé cómo lo han hecho. Conseguir todos juntos este ambiente tan emotivo es muy especial. Los protagonistas son los jugadores. Nunca había visto esta combinación de potencial y fe inquebrantable, y demuestra todo lo que se puede lograr en el fútbol. Antes del partido, les dije a los chicos: 'Yo creo que no se puede. Pero, como sois vosotros, seguro que tenemos alguna posibilidad'. Son unas auténticas bestias en cuanto a mentalidad ".

"Después del partido de ida en España, confiábamos en que podíamos marcar cuatro goles y ganar 4-0. Pero la gente lo dudaba, no pensaba que podríamos conseguirlo. Sin embargo, hemos vuelto a demostrar que en el fútbol todo es posible. Me cabreó bastante que el entrenador me dejara en el banquillo. Solo intenté ayudar al equipo, y estoy encantado de haber contribuido con dos goles".

Georginio Wijnaldum