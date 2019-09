The Best FIFA Football Awards™

Después de recuperarse a tiempo de una lesión en el pie, Lieke Martens entró en el once titular en detrimento de Merel van Dongen, mientras que Anouk Dekker empezó el partido en el eje de la zaga y Dominique Bloodworth ocupó el carril izquierdo.

Hizo falta un penal para batir por primera vez a Van Veenendaal en la final. Países Bajos aguantó algo más de una hora, pero no pudo hacer nada para evitar el tanto de Megan Rapinoe desde los once metros.

Apenas unos minutos después, Rose Lavelle puso el 2-0, y la valerosa ofensiva final de las neerlandesas fue en vano. No había duda de que las estadounidenses eran unas dignas campeonas del mundo.

No obstante, el hecho de que Wiegman consiguiera que la mejor selección del torneo pareciera falta de ideas en algunos tramos del partido, da buena muestra de la relevancia que tuvo su pizarra en este duelo.

La reacción

"Son una selección de clase mundial y nos han planteado un partido complicadísimo".

Jill Ellis

"Nos habría gustado ganar esta final, pero no pudimos hacerlo. El rival fue mejor. Somos la segunda mejor selección del planeta y eso me hace sentir muy orgullosa. Además, vamos a participar por primera vez en unos Juegos Olímpicos. Esta selección tiene un gran potencial. Nuestra media de edad no llega a 26 años, por lo que muchas futbolistas aún pueden progresar".

Sarina Wiegman