The Best FIFA Football Awards™

Sophie Ingle no ha visto portería en ninguno de los 100 partidos que ha jugado con su selección, pero está “encantada de haber dado relevancia a Gales” con un gol.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 EIN CAPTEN ❤️️ Llongyfarchiadau @sophieingle01 on reaching 100 caps. #BeFootball | #TogetherStronger pic.twitter.com/HyrGhtz2LZ

Sophie Ingle, sobre su gol:

“No me lo podía creer. Estábamos desayunando y alguien dijo que me habían nominado al mejor gol de la temporada. ‘Pero ¿qué dices? ¿Qué gol?’, pregunté. Después entré en Twitter y vi que me habían etiquetado en un montón de cosas. Es fantástico recibir este reconocimiento. Es un premio muy prestigioso”.