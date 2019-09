The Best FIFA Football Awards™

Es increíble; muy especial y un verdadero honor. Me siento muy dichosa de tenerlo. Represento a muchísimas otras personas. Ganar este premio dos veces es increíble. Sin las jugadoras y todo el personal del equipo no se consiguen estas cosas; verdaderamente es un premio de grupo. Mis jugadoras tuvieron un verano extraordinario. Les debo muchísimo.

Suena a que la retirada todavía no está en sus planes…

Siento que soy demasiado joven para retirarme. Adoro el fútbol, por lo que me encantaría seguir vinculada a este deporte de alguna forma. ¿Cómo? Todavía no lo sé. La verdad es que no lo he pensado detenidamente. Me quedan dos partidos más y, luego, me tomaré un descanso y veré lo que pasa. El fútbol es una parte importantísima de mi vida; no puedo imaginarme sin estar vinculada a él.

¿Siente que está dejando algún asunto pendiente?

No, siento que este viaje es más que simplemente los partidos, las medallas y trofeos. En realidad se trata de los momentos. Y pienso que a lo largo de este camino ha habido subidones e, indudablemente, también bajones. Creo que tanto los momentos duros como los momentos magníficos forman parte de esto, y los asumo todos. No hay nada que sienta que he dejado sin hacer. La trayectoria es la que es, y ha sido un viaje alucianante.