The Best FIFA Football Awards™

El FIFA/FIFPro World11 Masculino 2019 se presentó en Milán en septiembre del año pasado. Pero ¿cómo les ha ido a estos once futbolistas en los últimos trece meses? ¿Ha sido un buen año? ¿Han tenido algún problema? ¿Qué esperanzas tienen de repetir este año en este prestigioso equipo?

A mediados de este año, De Ligt festejó con el Juventus el título del campeonato italiano, pero la eliminación en octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA ante el Olympique de Lyon empañó un poco la imagen global de la temporada pasada. Con la selección neerlandesa alcanzó la final de la nueva Liga de Naciones de la UEFA tras eliminar a Inglaterra (con gol de cabeza incluido). Sin embargo, la Oranje cayó en la instancia decisiva ante Portugal. Y lo que es peor: De Ligt no ha vuelto a jugar con su club desde agosto, después de someterse a una operación en el hombro de la que, en principio, ya está recuperado.

La segunda mitad de la temporada 19/20 no fue ni mucho menos óptima para el dinámico carrilero zurdo, que apenas disputó 15 partidos de liga. En cualquier caso, conquistó con el Real Madrid el campeonato español, un título que se le resistía desde 2017. Varias lesiones leves sufridas en los últimos meses han provocado que solamente haya jugado cinco partidos oficiales esta temporada, en la que es habitual verlo en el banquillo.

Sergio Ramos, en cambio, continúa imparable. Aunque falló por primera vez dos penales en un mismo partido en el duelo de la semana pasada contra Suiza, la noticia fue que, con 178 internacionalidades, superó a Gigi Buffon como el futbolista europeo con más encuentros disputados con su selección. Además, es la figura más destacada de su club, con el que se proclamó campeón de liga este año. De hecho, el Real Madrid ha perdido seis de los siete últimos partidos de la Liga de Campeones en los que Ramos no ha estado en el césped. Con él en la cancha, el Real Madrid solo ha perdido uno de los doce últimos encuentros en esta competición.

Virgil van Dijk (defensor, Liverpool FC)

Es evidente que Van Dijk no atraviesa un buen momento: una rotura del ligamento cruzado lo mantiene alejado de los terrenos de juego desde mediados de octubre. El central aún tardará varios meses en regresar a las canchas, lo que ha disparado las alarmas en su club. De hecho, el neerlandés no es solamente el alma de la defensa del Liverpool, sino de todo el equipo. Y no es ninguna exageración: Van Dijk jugó todos los minutos de los 38 partidos de Premier League en la temporada 2019/20.