Lotta Schelin, Forlán y Mondragón conversan sobre los #TheBest

Schelin: "Wendie Renard está en lo más alto de mi lista"

Forlán: "Para mí, los favoritos son Lewandowski y Thiago" El jueves 3 de diciembre, la FIFA organizó una mesa redonda con motivo de los premios The Best FIFA Football Awards™ 2020 en la que participaron tres leyendas de la FIFA: la máxima goleadora histórica de la selección sueca, Lotta Schelin (88 dianas), incluida en el once ideal de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2011; Diego Forlán, excapitán de la selección uruguaya (112 partidos) y ganador de la Bota de Oro adidas al máximo realizador de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010™; y Faryd Mondragón, exarquero de la selección colombiana (50 partidos), quien, con 43 años y 3 días, se convirtió en el segundo futbolista más veterano en disputar una fase final de la prueba reina. Estas tres leyendas de la FIFA forman parte de un grupo de expertos que ha confeccionado la lista de finalistas a los The Best FIFA Football Awards™ 2020 en las categorías de mejores jugadores y jugadoras, arqueros y arqueras, y entrenadores y entrenadoras. Descubre quiénes son sus favoritos a los premios y por qué.

© Getty Images

¿Les parece positivo que el año 2020 acabe con los premios The Best FIFA Football Awards™? Schelin: "Por supuesto. Es importante que se puedan celebrar eventos así, porque a nadie le gusta que se suspendan. El deseo es devolver algo a los futbolistas, quienes, pese a todo, se han esforzado mucho a lo largo de todo el año. Por eso es fantástico que la tecnología permita su realización y cuente con ellos, a pesar de que este año no puedan reunirse en un gran escenario". Forlán: "Ha sido un año complicado para todos, pero la vida y el fútbol siguen y nos vamos adaptando. Es bueno no pararlo todo, y en estos momentos tenemos una normalidad distinta. Ojalá el año que viene pueda celebrarse la ceremonia, como era habitual". Mondragón: "Creo que el fútbol tiene un lenguaje universal en el que la pasión es lo más importante. Y, mientras el balón no deje de rodar, esa pasión nunca desaparecerá. Y, aunque este año no podamos asistir físicamente al evento, confío en que será un acto de la más alta calidad. Desde que Gianni Infantino tomó la presidencia de la FIFA, todos sus eventos brillan por ser de máxima calidad, y este año no será una excepción".

¿Qué importancia tiene que se siguiera jugando al fútbol? Schelin: "Creo que ha sido muy importante para todo el mundo del fútbol, también para los hinchas que estaban en casa. Estamos en plena pandemia, por lo que hay que tomar ciertas precauciones y ver las cosas desde otra perspectiva. En estos tiempos, el fútbol también puede dar muchas alegrías a la gente que lo sigue desde casa. Por eso creo que es importante que se juegue al fútbol tanto como sea posible".

© Getty Images

Las predicciones de Forlán: Premio The Best al Jugador de la FIFA 2020: "El FC Bayern de Múnich ha sobresalido como equipo esta temporada. Robert Lewandowski es un delantero formidable y uno de los últimos nueves puros que quedan, junto con Luis Suárez o Falcao, pero ya no hay muchos jugadores de este tipo. Thiago Alcántara también fue un futbolista clave en el Bayern, y ahora lo es en el Liverpool. Pero también están Cristiano Ronaldo, que ya ha marcado más de 100 goles con su selección, Neymar, que completó una gran temporada con el PSG, o el propio Lionel Messi, quien quizá no cuajó una gran temporada, pero sigue siendo un futbolista sobresaliente. No es fácil, pero creo que Lewandowski y Thiago se lo merecen". Premio The Best al Entrenador de la FIFA: "Creo que estará entre Hans-Dieter Flick y Juergen Klopp. Ambos hicieron una temporada fantástica y ganaron títulos. Igual que Julen Lopetegui, que conquistó la Liga Europa de la UEFA, lo cual no es nada sencillo, y merece estar entre los tres mejores entrenadores".

Las predicciones de Schelin Premio The Best a la Jugadora de la FIFA 2020: "En Europa, por ejemplo, ha sobresalido Pernille Harder. De Australia tenemos a Sam Kerr, y luego hay cinco jugadoras fantásticas de mi antiguo equipo, el Olympique de Lyon, que volvió a ganar la Liga de Campeones y el doblete en Francia. En mi opinión, lo merece Wendie Renard. Es defensora, y siempre es complicado que las defensas ganen premios así. Wendie no solo evita goles, sino que también marca tantos importantes y lleva mucho tiempo rindiendo a un altísimo nivel. Por eso está en lo más alto de mi lista".

© Getty Images

Premio The Best al Entrenador de Fútbol Femenino de la FIFA: "Si echo un vistazo a la lista, creo que el técnico del Olympique de Lyon: volvió a conquistar el título de la Liga de Campeones de la UEFA y demostró un grandísimo nivel. Para mí, el favorito es Jean-Luc Vasseur". Premio The Best a la Guardameta de la FIFA: "Me gusta mucho Christiane Endler, del París Saint-Germain, y tiene potencial para llegar a ser la mejor. Pero este año será difícil, ya que no ha ganado títulos. Por eso pienso que será Sarah Bouhaddi. Mi compatriota Hedvig Lindahl también es una portera fantástica, pero ha estado lesionada mucho tiempo y apenas ha jugado. Sarah es una arquera extraordinaria, porque la conozco y he jugado con ella y contra ella".

© Getty Images