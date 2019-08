The Best FIFA Football Awards™

“Siempre pienso: ‘¿Cómo juzgo?’", explica. "Con los jugadores, los ves sobre el campo y sabes si son buenos. Pero con los entrenadores, no he visto a ninguno en las sesiones de entrenamiento, ni en los vestuarios o en las reuniones hablando con la plantilla. Solo veo lo que sus equipos han conseguido. Y sé que esta vez estoy nominado únicamente porque mi equipo ha logrado buenos resultados”.

El hombre que llevó a Suecia al bronce en la Copa Mundial Femenina de la FIFA de este año es uno de los diez técnicos candidatos al Premio The Best al Entrenador de Fútbol Femenino de la FIFA. Sin embargo, para él lo más importante es que, por su cargo en la selección nacional, también tiene derecho a voto.

“Me gusta que mi equipo tenga una estructura, pero también creo que hay que dejar margen para la creatividad. Estoy convencido de que un entrenador tiene que confiar en sus jugadores y darles libertad para crear e improvisar. Me gustan los futbolistas que toman sus propias decisiones sobre el terreno de juego. Cuando yo era jugador, me gustaba trabajar para entrenadores que me otorgaban esa responsabilidad".

3. Hablar personalmente con las jugadoras

“Uno de los grandes retos a los que se enfrenta un seleccionador nacional, especialmente en un Mundial, es el hecho de que tienes 23 jugadoras y todas ellas quieren jugar, pero solo hay 11 plazas en el equipo. Además, en Francia sufrimos muy pocas lesiones. Por lo tanto, hay que ir con pies de plomo y arreglártelas para tenerlas a todas contentas y motivadas".

"Las jugadoras son seres humanos, y debes hablar con ellas y reconocer sus necesidades como personas. Si quieren hablar conmigo o con mi cuerpo técnico, por ejemplo para preguntar por qué no juegan tanto como querrían, siempre estamos ahí para ellas, siempre dispuestos a explicárselo todo”.

4. Música

“La música es fundamental en mi vida y en mi forma de trabajar. Uno de sus efectos más importantes es que me ayuda a relajarme, porque los entrenadores de fútbol tenemos un montón de jugadores y de personal esperando que los dirijas, y esto a veces estresa muchísimo. Por eso debo cuidarme, y la música me sirve para conseguirlo".

"Además, he descubierto que me ayuda también a ser creativo: cuando escucho música, trabajo mejor, pienso mejor y tengo mejores ideas para los entrenamientos y los partidos. Me pasaba también de niño cuando iba al colegio. ¡Mi madre nunca consiguió entenderlo!

“Antes de enfrentarnos a otros equipos en el Mundial, escuchaba la música de cada uno de sus países. Por ejemplo, a Neil Young y a Golden Earring, de los que ya era fan, cuando jugamos contra Canadá y los Países Bajos; y a Rammstein cuando nos tocó Alemania, aunque no me gustó demasiado. ¡Tailandia fue lo más complicado! Siempre he notado que esto me ayuda a pensar y a preparar los partidos, me relaja y me pone de muy buen humor”.