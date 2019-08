The Best FIFA Football Awards™

Wendie Renard y Amandine Henry, compañeras de club y de selección, comparten también el honor de figurar entre las 12 jugadoras que aspiran al premio The Best a la Jugadora de la FIFA gracias a su excepcional temporada con el Olympique de Lyon y con la selección de Francia , de cuyas plantillas son las respectivas capitanas.

Comme le nombre de buts inscrits en club par Renard la saison dernière (8 en championnat, 2 en Coupe et 4 en Ligue des champions) en 30 matches, soit presque un but tous les deux matches… un ratio exceptionnel pour une joueuse qui évolue en défense centrale.

Lors de la finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone, Renard a établi un nouveau record de nombre de matchs disputés dans la compétition avec 82 apparitions sur la scène européennes. La capitaine lyonnaise a ainsi détrôné son ancienne coéquipière, Camille Abily (81), et a encore de belles années devant elle pour placer la barre encore plus haut.

Eso sí, las dos candidatas al premio The Best a la Jugadora de la FIFA no tienen que avergonzarse ni mucho menos de sus actuaciones mundialistas. Renard fue elegida dos veces mejor jugadora del partido, contra la República de Corea y Nigeria, y volvió a distinguirse por su sangre fría ante la portería contraria con 4 dianas.

En cuanto a Henry, para la historia quedará que fue ella quien clasificó a Francia para cuartos apuntillando a Brasil en la prórroga, y concluyó el campeonato con un balance de 2 goles y 1 asistencia.