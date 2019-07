The Best FIFA Football Awards™

Elige ya a quienes consideres los tres mejores para cada premio y únete a las otras voces clave del deporte rey que decidirán a los The Best. Los capitanes y los seleccionadores de los combinados nacionales, junto a un grupo selecto de periodistas, también votarán al que consideren el mejor trío de cada categoría.

Ha empezado la votación para los premios The Best al Jugadora y Jugadora de la FIFA, al Entrenador de Fútbol Masculino y al Entrenador de Fútbol Femenino, y ahora te toca a ti pronunciarte al respecto.

Vota AHORA: The Best al Jugador de la FIFA

🔢 ¿Cómo se computan los votos?

Para cada categoría de votantes (capitanes, seleccionadores, aficionados y periodistas), se cuentan todos los puntos por voto para cada candidato a cada premio (votos que dan 5, 3 o 1 punto, como se menciona más arriba).

En base a ese total, cada nominado pasa a ocupar un puesto en la clasificación y a obtener una puntuación perteneciente a esa categoría de votantes.

Primero - 12 puntos

- 12 puntos Segundo - 10 puntos

- 10 puntos Tercero - 8 puntos

- 8 puntos Cuarto - 7 puntos

- 7 puntos Quinto - 6 puntos

- 6 puntos Sexto - 5 puntos

- 5 puntos Séptimo - 4 puntos

- 4 puntos Octavo - 3 puntos

- 3 puntos Noveno - 2 puntos

- 2 puntos Décimo - 1 punto

A continuación, se suman los puntos de esas clasificaciones para cada categoría de votantes, con lo que se obtiene una puntuación total para determinar al ganador. Esto implica que se concede el mismo peso a cada categoría de votantes y al puesto en la clasificación de cada nominado, independientemente del número total de votos emitidos por los aficionados en la votación pública.

Si hay más de diez candidatos en una categoría (como es el caso este año con las 12 finalistas al Premio The Best a la jugadora de la FIFA), las 10 primeras recibirán puntos tal como se menciona más arriba, y cualquier candidato en un puesto inferior (este año, 11 y 12) no recibirá puntos.

Nota: Las formas de desempate se explican en las reglas de adjudicación del premio (artículo 8)