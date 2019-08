La votación para los premios The Best al Jugador y Jugadora de la FIFA, así como a los Entrenadores de Fútbol Masculino y de Fútbol Femenino, concluye este lunes 19 de agosto; y a las 23:59 CEST llegará el último minuto en que los aficionados podrán emitir su voto en FIFA.com .

El tiempo se está agotando para que los aficionados de todo el mundo elijan a los destinatarios de los premios The Best.

Estarás bien acompañado, ya que te unirás a los capitanes y los seleccionadores de los combinados nacionales y a un grupo selecto de periodistas de todo el mundo a la hora de votar para elegir a los The Best.

¡Elige a los The Best!

¿Qué ocurre después de que ya hayas votado? Los tres finalistas de cada premio se anunciarán más adelante, y los nombres de todos los ganadores se harán públicos en la ceremonia de los The Best FIFA Football Awards, que se celebra en Milán el lunes 23 de septiembre. No dejes de visitar todas nuestras plataformas para no perderte ninguna noticia ni entrevista relacionada con #TheBest mientras preparamos el terreno con vistas a esa noche repleta de estrellas en una de las ciudades más míticas del fútbol mundial.