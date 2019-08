The Best FIFA Football Awards™

¿Quién se llevará el Premio Puskás de la FIFA 2019?

El golazo de Matheus Cunha es uno de los diez nominados

La votación está abierta hasta el 1 de septiembre

“No nos podíamos creer lo que acabábamos de ver. Pero claro, ocurre que el chico es brasileño...”.

Con estas palabras describió el entrenador Ralf Rangnick la acción protagonizada por su jugador Matheus Cunha el 6 de abril de 2019 cuando corría el minuto 83 del partido de la Bundesliga alemana entre el RB Leipzig y el Bayer Leverkusen. El tanto, que supuso el 2-4 definitivo, fue una auténtica obra de arte en la que el habilidoso atacante brasileño se permitió nada menos que dos lujos consecutivos. Primero, tras un pase de su compañero Timo Werner, Cunha se deshizo de su compatriota Wendell con una ruleta al más puro estilo Zinedine Zidane. Inmediatamente después, al ariete del Leipzig batió al guardameta Lukas Hradecky con una deliciosa vaselina.

“La verdad es que en los entrenamientos hace ese tipo de cosas a menudo”, confesó con complicidad su compañero Konrad Laimer al término del encuentro.

“Aprendí el truco en Brasil de pequeño en la playa, que es donde solíamos jugar. Sobre la arena todo resulta mucho más difícil, porque es una superficie muy irregular. Aquí todos los campos cuentan con un césped perfecto, lo que simplifica las cosas”, declaró entre risas Cunha posteriormente. El delantero brasileño, que tiene solo 20 años, se crió en João Pessoa, al norte de Recife, y llegó al Leipzig en el verano de 2018 después de que el club alemán abonase por su ficha 15 millones de euros al FC Sion suizo.

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) publicó incluso en su sitio web una descripción detallada de la ruleta: “Gira hacia la pelota y písala con el pie que va a iniciar el regate al tiempo que vuelves la espalda hacia la dirección en la que avanzas. A continuación, utiliza la planta del otro pie para impulsar el balón hacia delante de nuevo y completa el giro para seguir progresando en la dirección original. Durante el giro hay un momento en el que ninguno de los pies toca el suelo”.

Sin embargo, el astro del fútbol del que Cunha copió la jugada no fue el actual entrenador del Real Madrid. “¿Zidane? No, yo siempre se lo vi hacer a Ronaldinho”. Además, el hermano de la leyenda brasileña, Roberto de Assis, es un buen amigo de Cunha y estuvo a cargo del joven ariete durante su etapa en Suiza.

“Vaya golazo que ha marcado mi amigo Matheus Cunha”, publicó en Instagram, junto con imágenes de la espectacular diana, el dos veces ganador del premio al Jugador Mundial de la FIFA. “¡Gracias, amigo! Siempre serás mi mayor ídolo”, respondió el delantero del Leipzig a través del mismo medio.

Como no podía ser de otro modo, la familia de Cunha al completo también siguió el partido por televisión desde Brasil. “Mi padre Carmelo no se podía creer que su hijo hubiese marcado un gol de semejantes características, mientras que mi madre Lusiana no pudo evitar llorar de alegría. En cualquier caso, todos se sintieron muy orgullosos”, explicó.

