The Best FIFA Football Awards™

Como jugadora, Hege Riise fue indudablemente la mejor, The Best. Antes de que Mia Hamm ascendiese al trono con la generación del 99 de Estados Unidos, quien se ceñía la corona era Riise, elegida mejor futbolista de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Suecia 1995™ y del Campeonato de Europa Femenino de la UEFA 1993.

Pero siempre hay una excepción que confirma la regla, e igual que Johan Cruyff y otros trasladaron su genio desde el terreno de juego hasta la línea de banda como entrenadores en el fútbol masculino, Riise lo hace ahora en el femenino. A sus 51 años, es candidata al Premio The Best al Entrenador de Fútbol Femenino, tras conquistar seis títulos consecutivos de la división de honor con el LSK Kvinner, equipo que también ha sorprendido en la Liga de Campeones Femenina de la UEFA. Pese a todo, Riise admite abiertamente que al principio de su periplo como técnica no estaba en absoluto convencida de ir a lograr un éxito semejante.

“Cuando colgué las botas, no estaba segura de si quería entrenar”, confiesa a FIFA.com. “Y entonces, cuando recibí una oferta que me atrajo, mi primer año como entrenadora principal me pareció totalmente agotador, mucho más de lo que hubiera imaginado. No empecé a disfrutarlo un poco más hasta el segundo, y cada año me ha ido gustando cada vez más. Ahora estoy en una fase en la que quiero aspirar a lo máximo, o al menos alcanzar mi mejor nivel posible”.

“Como entrenadora, mi estilo consiste en escuchar más de lo que hablo. Procuro implicar a mis jugadoras en las decisiones, infundirles confianza y, espero, algo de tranquilidad en su trabajo. Cuando pienso en los entrenadores que sacaron lo mejor de mí, creo que mi enfoque es bastante similar. Me gusta tener una relación estrecha con mis jugadoras, estar abierta a charlar, no solo de los entrenamientos y del fútbol, sino de cualquier cosa”.

“Considero que tengo la responsabilidad de aportarle algo a cada una de las jugadoras con las que trabajo y conseguir que progresen en algún aspecto. Entrenar consiste en eso, en mi opinión. Nunca he tenido ningún problema en sintonizar con una jugadora que no tenga los atributos que tenía yo cuando estaba en activo. Extraer lo mejor de las jugadoras, sean cuales sean sus cualidades, es un reto que me gusta mucho”.