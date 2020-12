Las tres atendieron a los medios en una conferencia de prensa virtual a la conclusión del evento. FIFA.com recopila las mejores reacciones de estas The Best.

Sarah Bouhaddi, Lucy Bronze y Sarina Wiegman fueron las ganadoras de los principales premios individuales del fútbol femenino. Bouhaddi y Bronze recibieron por primera vez sus respectivos galardones y, después de conquistar todos los títulos nacionales e internacionales posibles con el Olympique Lyonnais la temporada pasada, no cabe duda de que este ha sido su año. En cuanto a Wiegman, es la segunda vez que se hace con el Premio The Best al Entrenador de Fútbol Femenino, puesto que ya lo recibió en 2017.

La ceremonia de los The Best FIFA Football Awards™ fue una noche para homenajear a los mejores del fútbol y poner una nota de esperanza en este trágico y convulso 2020.

“Quiero compartir este trofeo con mi club y con mi presidente [Jean-Michel Aulas]. Gracias a ellos estoy hoy aquí. Yo me he esforzado mucho, pero ellos me proporcionaron todo lo necesario para llegar al máximo nivel. También estoy muy agradecida a todos los instructores y entrenadores con los que me he cruzado, ya desde niña. Me ayudaron a crecer, a forjarme. Todo lo que tengo hoy es gracias a ellos. Quiero dedicar este trofeo a todas las personas que me han ayudado durante mi carrera y que aún me siguen a día de hoy”.

Sarina Wiegman, Entrenador de Fútbol Femenino:

“Me siento muy honrada, por supuesto. Ya me sentí muy honrada estando entre las tres candidatas definitivas. Emma Hayes está haciendo un magnífico trabajo en el Chelsea y Jean-Luc Vasseur también en el Lyon, que es la referencia mundial continuamente. Estoy un poco sorprendida, pero muy contenta y honrada por este reconocimiento”.

“Si una entrenadora no tiene buenas jugadoras, no ganará partidos. Si no estás rodeada de gente buena, no vas a cooperar y trabajar bien. Hace falta contar con un buen equipo a tu alrededor y que todo el mundo esté en sintonía. Yo tengo la suerte de poder trabajar con las mejores futbolistas del mundo. No hemos dejado de crecer a lo largo de los años. Tengo un cuerpo técnico estupendo, trabajamos muy bien juntos. Yo soy la técnica principal y he recibido el premio, pero es para la selección, y también para la Federación Neerlandesa, que ha puesto un gran empeño estos años en conseguir mejores instalaciones, en desarrollar el juego, mejorar la competición. Aún nos falta, pero estamos progresando y queremos subir un peldaño, y una no puede hacer esas cosas sola. Es imposible”.

“Yo no hablo mucho de mi familia, pero para mí es un ancla. Cuando las cosas marchan bien con la familia, estoy contenta y puedo hacer bien mi trabajo. Si no fuese así, no podría haber hecho tan bien mi trabajo. Mi marido, Martin, me apoya muchísimo, y mis dos hijas también han vivido grandes experiencias, al viajar y ver a la selección. A veces también extrañan a su madre, pero nos las hemos arreglado y todo funciona”.