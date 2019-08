Lo mejor de lo mejor

De Mo'men Abd El Karim (Egipto)

Hablando de Ronaldo, ya se han publicado las listas de finalistas a los premios The Best FIFA Football Awards, y el astro portugués vuelve a estar nominado al premio The Best al Jugador de la FIFA. Sabemos que moamen_mohammad ya ha visto quiénes son los nominados. Ahora te toca a ti echar un vistazo y votar.