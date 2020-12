Der weltbeste Frauenfußballtrainer des Jahres 2020 wird am 17. Dezember in einer virtuellen Ausgabe der „The Best FIFA Football Awards™“ gekürt. Zur heute veröffentlichten Shortlist zählt auch #Wölfinnen-Cheftrainer Stephan Lerch!👏 #VfLWolfsburg https://t.co/j90PWiigvT