El 10 de diciembre conocimos los nombres de los finalistas de los The Best FIFA Football Awards. ¿Y cómo celebraron los aspirantes al trofeo esas candidaturas dentro de la cancha? FIFA.com repasa sus actuaciones en la recta final antes de la ceremonia que nos espera en Zúrich este día 17. La prueba del nueve del Lyon Cuatro días después de ganar (2-3) a domicilio al Juventus en la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, el Olympique de Lyon se reencontraba con su campeonato nacional recibiendo al Issy. A pesar de la ausencia de Wendie Renard, finalista al Premio The Best a la Jugadora de la FIFA, las Fenottes golearon sin contemplaciones a su rival, endosándole un 9-0. Sarah Bouhaddi, candidata al Premio The Best a la Guardameta de la FIFA, apenas tuvo trabajo, pero cumplió con creces.

🎙 @BouhaddiSarah après #OLGPSO : « C’était important de gagner ce match. On a bien travaillé et on a concrétisé nos occasions. Le match face à la Juventus sera primordial, on va tout faire pour le gagner. » pic.twitter.com/NbSjVsFIlM — OL Féminin (@OLfeminin) 12 décembre 2020

En cuanto a Jean-Luc Vasseur, uno de los tres finalistas al Premio The Best al Entrenador de Fútbol Femenino, confirmó lo que había declarado a FIFA.com unas horas antes, que haría falta “encontrar otros argumentos” para compensar la ausencia de sus pesos pesados. ¿Ada Hegerberg estaba lesionada? Vasseur alineó en punta a Nikita Parris, quien perforó cuatro veces la meta del Issy. ¿Eran baja las dos centrales titulares, Wendie Renard y Griedge Mbock Bathy? Apostó por el tándem Kadeisha Buchanan-Saki Kumagai, que se mostró igualmente sólido por delante de Bouhaddi. Así pues, las lionesas volvieron a situarse al frente de la Division 1, aunque cederían la primera plaza al día siguiente al París Saint-Germain de Christiane Endler, que no tuvo problemas para doblegar al Le Havre (5-0) y convertirse así en campeón de invierno, con un punto de ventaja sobre el Lyon.

En Inglaterra, el Chelsea de Emma Hayes venció en el campo del Brighton & Hove Albion (0-1), tres días después de vapulear en la Liga de Campeones al Benfica (0-5). La danesa Pernille Harder,finalista por primera vez al Premio The Best a la Jugadora de la FIFA, firmó la asistencia del gol de Sam Kerr. Las Blues ocupan la segunda posición de la tabla, detrás del Manchester United, que prolongó su secuencia de imbatibilidad con un 29º partido sin conocer la derrota. El Manchester City de Lucy Bronze, por su parte, logró un importante triunfo ante el Arsenal y se sitúa ahora a un punto de las Gunners, terceras de la clasificación.

En el apartado masculino, Marcelo Bielsa, candidato al Premio The Best al Entrenador de Fútbol Masculino, no pudo celebrar como desearía su presencia entre los tres finalistas. El Leeds United del argentino, recién ascendido, cayó ante su público contra el West Ham (1-2) y tras esta segunda derrota consecutiva ocupa ahora la 14ª posición de la Premier League, aunque mantiene una distancia considerable con los puestos de descenso.

7 El Leeds de Bielsa ha encajado siete goles a balón parado desde el inicio de la temporada (sin contar los penaltis), el total más alto de la Premier League, empatado con Leicester.

El Bayern, salvado por sus finalistas El alemán Juergen Klopp, que compite con Bielsa por la distinción de mejor técnico del año, está en una situación mucho más cómoda en la tabla al frente del Liverpool (2º), pero no logró aprovechar el tropiezo del líder, el Tottenham, al quedarse estancado en la tabla tras pasar apuros en su visita al Fulham (1-1). Alisson Becker, aspirante al Premio The Best al Guardameta de la FIFA, salvó los muebles de los defensores del título mediante varias intervenciones decisivas. El último aspirante a la recompensa de mejor entrenador del año, Hans-Dieter Flick, tuvo que conformarse con unas decepcionantes —e inesperadas— tablas en su desplazamiento al estadio del Union de Berlín (1-1). Aun así, el entrenador del Bayern de Múnich pudo haber salido bastante peor parado si sus dos hombres también finalistas de los The Best FIFA Football Awards no hubiesen desplegado todo su talento. En punta, Robert Lewandowski propició el empate de los suyos con un gol. Tras una meritoria acción de Kingsley Coman por la izquierda, el polaco se desmarcó habilidosamente para controlar el esférico con la derecha y materializar su gol número 13 de la temporada (¡en diez partidos!). En el otro extremo del terreno de juego, Manuel Neuer también fue decisivo a la hora de conservar el punto del empate en el tramo final de la contienda, gracias a una atajada por su derecha ante Keita Endo y luego otra en dos tiempos para impedir a Marvin Friedrich marcar el gol de la victoria.

2️⃣0️⃣0️⃣ Bundesliga matches in 🔴

1️⃣7️⃣5️⃣ goals ⚽



Another milestone matchday for @lewy_official 🔝🌎#LewanGOALski pic.twitter.com/31D3VXbmd9 — FC Bayern English (@FCBayernEN) 12 décembre 2020

Jan Oblak, tercer contendiente en liza por esa distinción individual, tenía asimismo un reto importante bajo palos en las filas del Atlético de Madrid, con motivo de la visita de su vecino y rival, el Real Madrid. Y si bien demostró su solidez y fue decisivo en varias ocasiones, nada pudo hacer ante un remate de cabeza a ras de su poste izquierdo de Casemiro. Y contra el poste izquierdo golpeó también el tiro de Dani Carvajal, pero el balón rebotó en la espalda de Oblak antes de alojarse al fondo de las mallas. El esloveno recibió así los que fueron solamente su tercer y cuarto gol en contra de la temporada, pero bastaron para que los Colchoneros perdiesen su imbatibilidad en La Liga. En el sector ofensivo tampoco pudo imponerse un candidato a los trofeos The Best. El uruguayo Luis Suárez, finalista del Premio Puskás, no dispuso prácticamente de ocasiones para brillar, y fue sustituido a 20 minutos del final. Unas horas más tarde, al otro lado del Atlántico, su compatriota Giorgian De Arrascaeta —también en la pugna por el gol más vistoso del año— actuaba con el Flamengo, que se mantiene en la tercera plaza tras deshacerse del Santos (4-1). En cuanto al último aspirante a ese trofeo, el surcoreano Son Heungmin, visitaba al Crystal Palace con el Tottenham (1-1), y volvió a distinguirse con un pase decisivo para Harry Kane.

Ronaldo y Messi mantienen el ritmo En Italia, Cristiano Ronaldo celebró como se merecía su partido número 100 con el Juventus, al firmar un doblete de penal que permitió a la Vecchia Signoraganar y a su autor alcanzar de nuevo a Zlatan Ibrahimovic en lo más alto de la tabla de anotadores, con 10 realizaciones. El tercer finalista del Premio The Best al Jugador de la FIFA, Lionel Messi, también fue decisivo, con un tiro al segundo palo de la meta del Levante que dio al Barcelona un valioso triunfo en casa (1-0). Se trató del gol 600 del argentino desde que viste el dorsal número 10 del club catalán.

That's 6️⃣0️⃣0️⃣ Leo #Messi goals with the Nº 🔟! pic.twitter.com/QMvVtTfMZK — FC Barcelona (@FCBarcelona) 13 décembre 2020