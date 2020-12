The Best FIFA Football Awards™

Ya en 2020, en una temporada marcada por la pandemia y la resolución de la Liga antes de tiempo, Cortés ha logrado el ansiado campeonato y no de cualquier forma: su Barça se ha convertido en un gigante que domina el fútbol español sin paliativos y que no esconde su gran objetivo: la ansiada Champions. En agosto se quedó a las puertas de la final, pero esta temporada vuelve a la carga con nuevas ilusiones.

Mapi y Caroline la refrendan. “Aunque sea el entrenador y tenga esa jerarquía, siempre se interesa por nosotras”, señala la central española. La estrella noruega, también nominada a los The Best, subraya el ambiente que ha creado en el equipo. “Sabe que una gran parte de que el equipo funcione es que las jugadoras se sientas seguras y ha contribuido a crear un sentimiento de familia entre el staff y las jugadoras ”.

Exigencia

Para Mapi, esta es una cualidad clave. “Es muy exigente, que es algo que a mí me gusta mucho. A lo mejor ganas un partido 6-1 y ese gol te lo han marcado por un momento de despiste o relajación, y se cabrea mucho. Pero es que yo también me cabreo mucho, así que compartimos eso (risas)”.

De hecho, recuerda una anécdota donde ambos chocaron momentáneamente. “Yo tengo un poco de mal genio y una vez, entrenando, intenté filtrar un balón que no entraba entre dos jugadoras. Pero era un entreno y lo intenté igual, además haciendo un caño. Él paró todo y me pegó un grito tremendo, que no es algo que suela hacer. Yo creí que había sido excesivo y entonces no volví a filtrar un solo balón en todo el ejercicio y me limité a dar pases fáciles, y claro, él tampoco quería eso y hubo un poco de trifulca, pero lo solucionamos rápido”, cuenta entre risas.

Caroline cree que esa exigencia de Lluis ha sido clave en su desarrollo como jugadora. “Desde que estoy en el Barça –esta es su segunda temporada- me ha ayudado mucho a mejorar mis cualidades. Me ha dado confianza para mejorar mi juego y no tiene miedo de exigirnos a las jugadoras y al equipo para que seamos mejores y sigamos ganando”.