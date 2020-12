La pareja del Bayern, Lewandowski y Neuer, se alza con los premios individuales

Klopp es reelegido Entrenador de Fútbol Masculino de la FIFA

Hablamos con los galardonados Este año, los The Best FIFA Football Awards™ brillaron en negro, rojo y dorado, al menos en lo que respecta a las categorías masculinas. La pareja compuesta por Robert Lewandowski y Manuel Neuer, campeones del repóquer con el FC Bayern de Múnich, conquistó los premios de Jugador de la FIFA y Guardameta de la FIFA, respectivamente. Además, Juergen Klopp (Liverpool FC) fue distinguido como el mejor entrenador de fútbol masculino por segundo año consecutivo, algo que ningún técnico había logrado hasta la fecha. Nada más concluir la entrega de premios en Zúrich, los ganadores —incluido Son Heung-Min, que se adjudicó el Premio Puskás de la FIFA al mejor gol del año— respondieron a las preguntas de la prensa. Robert Lewandowski, Jugador de la FIFA: "Es magnífico. Messi y Ronaldo llevan años jugando al máximo nivel y ahora estoy ahí con ellos, lo que significa que el esfuerzo tiene su recompensa. Pero no lo habría conseguido sin mis compañeros, ellos son quienes me facilitan las cosas. Aún tardaré en asimilarlo. Creo que hoy me va a costar dormir, pero estoy muy contento. Estamos todos orgullosos, porque también es un premio para el equipo. Después de tantos años, ganar un premio como jugador del Bayern es especial. El equipo ha tenido que esperar mucho tiempo. Espero que podamos marcar una era. Tenemos futbolistas de calidad y jóvenes. Estamos preparados para asumir los mayores desafíos y queremos ganar más títulos. El equipo funciona y va por el buen camino". "No importa los títulos que haya ganado, no me canso. Ya estoy pensando en los próximos trofeos. Esa es mi mentalidad, y la de todo el equipo. Ganar un título una vez es difícil, pero ganarlo dos todavía es más difícil. Ojalá podamos celebrar los siguientes con nuestra afición. Ha sido un año sensacional. Mantenerse en la cima es complicado, pero queremos hacerlo. Gracias a todo el cuerpo técnico y a mis compañeros. Sin ellos no habría sido posible. Me cuesta encontrar las palabras. Estoy muy orgulloso". "Cuando era joven siempre me fijaba en Ronaldo y en Romário, que eran los más grandes entonces. Brasil siempre tenía delanteros extraordinarios de los que podías aprender muchas cosas. Siempre me fijaba en los que llevaban la camiseta amarilla con el 9, el 10 o el 11 a la espalda. A mi yo de 16 años le diría que uno siempre puede jugar bien, independientemente de su origen".

Manuel Neuer, Guardameta de la FIFA: "Ha sido, sin duda, uno de los mejores años de mi carrera. Es increíble todo lo que hemos conseguido, sobre todo este verano, en Lisboa. Aquello fue grandioso. Es un momento duro para todos, porque la afición no puede venir al estadio. El equipo tiene una gran mentalidad. Jugamos para nuestros aficionados y lo damos todo en cada partido". "No se pueden comparar los premios individuales con los títulos que uno gana con el equipo. Para mí, los títulos colectivos valen más, porque se pueden celebrar con todo el equipo. Hoy dormiré en casa. Cuando uno sale a festejar con el equipo es muy especial, porque celebras algo por lo que has estado trabajando todo el año". "A los cuatro años me pusieron en el arco. No teníamos arquero y, como jugábamos en tierra batida, nadie quería ponerse de portero y me tocó a mí. Fui el último en llegar. Se me daba bien y ya nunca salí de la portería. En el fútbol alemán ha habido guardametas excepcionales: Sepp Maier, Toni Schumacher, Oliver Kahn... Pero también están Buffon o Van der Saar. Ha habido grandes arqueros, y por eso es una distinción tan especial".

Juergen Klopp, Entrenador de Fútbol Masculino de la FIFA: "Tengo que dar las gracias a mucha gente, sobre todo a mi cuerpo técnico. De haber sabido que iba a ganar, los habría invitado a todos aquí. Tengo un equipo de clase mundial, a gente muy competente a mi alrededor, y por eso nuestra obligación es darlo todo. Que nadie se preocupe, que no me voy a cansar, pero no hay garantía para el éxito". "Quizá mucha gente se llevó una sorpresa hoy. Yo pensaba que iba a ganar Hansi Flick, porque el Bayern hizo una temporada increíble. En cualquier caso, estamos muy orgullosos. Es un gran honor, y me cuesta creerlo. Siento el mayor de los respetos por Marcelo Bielsa, que está haciendo un trabajo fantástico en el Leeds. Pero Hansi Flick también lo merecía, porque lo está haciendo muy bien. Respeto muchísimo a ambos. Bielsa es uno de los mejores entrenadores de fútbol que hay. Es muy inteligente y un excelente preparador".