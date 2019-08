The Best FIFA Football Awards™

4

de los candidatos al Premio The Best al Entrenador de Fútbol Masculino jugaron en la Copa Mundial de la FIFA™: Pep Guardiola, Didier Deschamps, Marcelo Gallardo y Mauricio Pochettino. Ninguno de los aspirantes al Premio The Best al Entrenador de Fútbol Femenino actuó en ese torneo ni en el Mundial Femenino. Reynald Pedros formó parte del equipo que cayó ante Bulgaria en su último clasificatorio de EE UU 1994 y Phil Neville, a pesar de acumular 59 internacionalidades y disputar tres Eurocopas, nunca formó parte de un plantel mundialista.