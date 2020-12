The Best FIFA Football Awards™

Títulos con el Lyon y figura clave de Alemania

A sus 28 años, la centrocampista alemana, que lleva muchas temporadas siendo una fija en las convocatorias de su selección, ha disputado 102 partidos con la Mannschaft desde su debut el 28 de octubre de 2010. Con su rapidez a la hora de tomar decisiones y su visión de juego, Marozsan es también una pieza clave en el engranaje del Olympique de Lyon, un club con el que ha ganado cuatro Ligas de Campeones, además de cuatro Ligas y tres Copas de Francia.

“Estoy muy agradecida por todos estos años. He conocido a gente verdaderamente estupenda y he tenido oportunidad de crecer, no solo como futbolista sino también como persona. En el aspecto deportivo he tenido a las mejores entrenadoras y entrenadores. Todos y cada uno de ellos me han ayudado a ser cada vez un poco mejor. Me considero una jugadora con buenas cualidades técnicas que busca hacer mejores a sus compañeras, pero soy consciente de que siempre se puede seguir creciendo. Me empleo al máximo todos los días con ese objetivo y con la esperanza de seguir dando pasos adelante”, añade.