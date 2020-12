Entrevistamos al primer Jugador Mundial de la FIFA

¿Quiénes son sus favoritos para The Best?

"Sería un milagro que no lo ganara Lewandowski" Dinamismo puro, un físico asombroso y un espíritu ganador inquebrantable. En su etapa como jugador, Lothar Matthaeus encarnó todo lo que antes se conocía como "las virtudes alemanas" en el fútbol. Además, en 1990 fue el encargado de levantar al cielo de Roma el tercero de los cuatro trofeos de campeón del mundo que la Mannschaft luce en su palmarés. Hace casi 30 años, un 8 de diciembre de 1991, Matthaeus —que ya ha cumplido los 59— fue distinguido como el primer Jugador Mundial del Año de la FIFA. El capitán de la selección alemana que conquistó la Copa Mundial de 1990 habló con nosotros de los premios The Best FIFA Football Awards 2020™, de quiénes son sus favoritos y de la actualidad del combinado alemán. Lothar, ¿quiénes son sus favoritos al The Best al Jugador de la FIFA? En mi opinión, solo puede ser Robert Lewandowski. Está más claro que nunca, al menos en estos últimos años. Ha ganado todos los títulos, ha marcado goles decisivos en todas las competiciones y lidera las tablas de máximos goleadores. Lo tiene todo para recibir el premio. No hay nadie que se le acerque, ni en Alemania ni en Europa. Sería un milagro que no lo ganara él. Además, ha ido adquiriendo cualidades que le hacen sobresalir aún más que antes. Trabaja para el equipo y se ha convertido en todo un ganador, un tipo que tira del carro y que ayuda en defensa. Está en su mejor momento. Vive de manera muy profesional, es muy meticuloso en su preparación y nunca se lesiona. Hay que destacar que juega prácticamente todos los partidos y que siempre lo hace al máximo nivel.

¿Y en la categoría de entrenadores? En estos momentos, los técnicos alemanes gozan de una gran reputación, algo que, en otros tiempos, no era así. Tenemos entrenadores excelentes. Joachim Loew fue campeón del mundo hace seis años. Al fútbol alemán se le respeta más ahora que hace cinco o seis años. Por encima de todo, me alegra que los entrenadores alemanes tengan tanto éxito. Hansi Flick en el Bayern de Múnich, Juergen Klopp en el Liverpool y también Thomas Tuchel en París han ganado títulos, pero yo me inclino por el Bayern. Y no es porque lo vea a través del prisma del club, es que Flick ha hecho posible lo imposible. En su primera temporada al frente del equipo supo dominar una situación muy complicada. Aportó tranquilidad, trajo éxitos e integró a jugadores jóvenes. Los títulos no son siempre lo más importante, sino la manera en que uno maneja el equipo. El dominio que demostró el Bayern a nivel nacional e internacional, con ese fútbol ofensivo y esa gran cantidad de goles y de récords que consiguió fue impresionante. Con todos mis respetos hacia los éxitos de los otros técnicos, creo que ha habido uno que ha estado por encima de todos. Y ese ha sido Flick. ¿Hay algún arquero por delante de Manuel Neuer, quien, al igual que Flick y Lewandowski, también lo ha ganado todo este año? Para mí, Neuer es, por detrás de Lewandowski, un hombre que también debería subir al pódium de Jugador de la FIFA. Manuel ha estado a un grandísimo nivel. Merece el premio al mejor guardameta del mundo. Ya tenemos a Lewandowski y a Neuer en el podio. ¿Quién completaría esta terna? Yo diría que Ronaldo o Messi. El primero ha seguido ganando títulos con la Juventus. También está marcando muchos goles en Italia y es el hombre récord de Portugal, si bien no ha mostrado la superioridad de otros años. Yo soy más bien un fan de Messi por su estilo de juego, y también ha metido unos cuantos goles. Los dos siguen siendo futbolistas de primer nivel. Salah sería otro de mis candidatos, porque ganó la Premier League, o Neymar y Kylian Mbappé, del PSG. Aunque la liga francesa no me parece tan potente.

¿Qué recuerdos guarda de su distinción como Jugador Mundial del Año 1991? Me sigue llenando de un gran orgullo pensar en aquel premio, porque me permitió entrar en el selecto grupo de los mejores jugadores de todos los tiempos. Estoy al mismo nivel que las grandes figuras que ha dado el fútbol mundial, por eso estoy muy contento y muy agradecido de haber recibido ese galardón. Fue un año espectacular para mí, y no fue solamente un premio personal, sino que fue mérito de toda la selección alemana. Pero claro que es bonito que te den un premio individual así. Aquella época en torno al Mundial de 1990 fue la mejor de toda mi carrera. En Italia competían los mejores futbolistas, había muchas estrellas internacionales jugando allí. Tener esa rivalidad y ese reto cada fin de semana me hizo más fuerte también.

Erling Haaland sigue los pasos de Lewandowski en el Borussia Dortmund. A sus 20 años, ya ha batido algún que otro récord. ¿Ya es mejor que el polaco? Si comparo a Haaland con Lewandowski cuando tenía 20 años, sí; el delantero del Dortmund está por delante. Más o menos a esa edad fue cuando Lewandowski llegó al BVB procedente de la segunda división polaca, mientras que Haaland ya está jugando la Liga de Campeones y lidera la clasificación de máximos goleadores junto con Lewandowski. Lleva 16 tantos en 12 partidos. Es un fenómeno. Lo tiene todo y aún es muy joven. Ya es un líder. Es rápido, fuerte y sabe cómo moverse. Tiene pasión. Reúne todo lo que necesita un delantero de primer nivel. Si continúa por ese camino y le respetan las lesiones acabará siendo uno de los mejores jugadores de Europa, si no lo es ya. Llegará el día en que siga los pasos de Ronaldo o del propio Lewandowski. Posee muchas cualidades que otros no tenían a los 20 años.

Hablemos de la selección alemana, muy criticada después de caer 6-0 contra España. Joachim Loew está en el punto de mira... Lo importante es que él se sienta en paz consigo mismo. Si uno nota que ya no conecta con los jugadores y que el ambiente está en su contra, el equipo se resiente. A mí me da la sensación de que ya no aporta la misma autoridad ni la misma tranquilidad. Se mosquea y se ofende enseguida. Ya no contesta con la misma cordialidad que antes. Y lo entiendo perfectamente, porque todo es más fácil cuando las cosas van bien, pero, cuando no van tan bien, uno se pone un poco a la defensiva. En cualquier caso, no todo lo que hace está mal. Alemania solo ha perdido dos partidos de los últimos 16. España y Francia tampoco lo han hecho mejor, pero la impresión general ya no es la que era. Las voces que piden el regreso de Thomas Mueller, Jérôme Boateng y Mats Hummels suenan cada vez con más fuerza. ¿Cree que volverán? Las posibilidades de que estos tres jugadores vuelvan a la selección pasan por su desempeño en la cancha. Soy de la opinión de que ahí Loew se equivocó. Podría haber dicho que su nivel dejó mucho que desear en el Mundial de 2018, que después del torneo tampoco rindieron bien en sus clubes y que por eso no los convocaba, pero no tenía por qué cerrarles la puerta. Tal vez fuera un poco precipitado. Podría haber dicho que iba a dar la oportunidad a otros jugadores, a futbolistas más jóvenes. Loew advirtió el potencial en los jugadores que ganaron la Copa FIFA Confederaciones 2017, pero se notaba que aún necesitaban cierto liderazgo. Para ganar has de tener futbolistas experimentados. En el partido contra España vimos que jugadores como Toni Kroos o Ilkay Gündogan no pueden ser el timón del equipo cuando las cosas se ponen feas.