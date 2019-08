The Best FIFA Football Awards™

Kylian Mbappe (17 ans) a signé pro avec Monaco hier. Le voici en action avec Bondy il y a plus de 5 ans ! #ArchiveEDF pic.twitter.com/7ejREY9X4M

“Es un segundo punta, capaz de deshacerse de sus rivales y de incendiar los últimos 40 metros. Su juego tiene explosividad y fluidez. Es muy vistoso. Es uno de esos jugadores que se diferencian de los demás por su gestualidad, su desenvoltura. Tiene un toque distinto a los demás, se nota enseguida. Es un magnífico pasador, que encuentra con las dos piernas pases que otros no siempre ven”. Jean-Claude Lafargue, su entrenador en el INF

Al cabo de dos años en el centro técnico nacional despertó el interés de muchos clubes, entre ellos Chelsea y Real Madrid, y acabó decantándose por el AS Mónaco, en 2013. ¿Fue de verdad una sorpresa que brillase con su club y en las categorías inferiores de la selección?

“Ya era el mejor jugador del campeonato. Técnicamente se le veía muy cómodo, y en el apartado físico estaba por encima de los demás, sobre todo gracias a su aceleración”.

Grégory Contestin, antiguo defensa central del Sète, rival del Mónaco en la categoría sub-17

“No había hecho un partido extraordinario, pero ya se veía que tenía algo más, era palpable. Y además, cuando quiso marcar diferencias, lo hizo”.

Brice Boufrizi, delantero del Béziers, rival del Mónaco en la categoría sub-17

“Yo lo descubrí en 2014, cuando era sub-16. Ya me habían hablado de él: hay un jugador fantástico que ha pasado por Clairefontaine. Fui a verlo. Enseguida me di cuenta de que tenía algo diferente: en su velocidad de gestos y de carrera, su atrevimiento, el hecho de que no le afectase la presión. Le gusta el fútbol, el juego, es lo que respira”.

Ludovic Batelli, exseleccionador sub-20