The Best FIFA Football Awards™

Las loas del DT rival 🙌🏾

"Es un lujo haber coincidido. He visto a grandes jugadores hacer cosas, pero la continuidad de éste, con tantos años en activo, no. No sé si Pelé en su época. El tercer gol es de dibujos animados. Me ha gustado mucho que el público lo haya valorado”.

🗣 Quique Setién (Betis)

¿Qué dijo Leo? ☺️

"Fue muy lindo y estoy muy agradecido a la gente, por cómo respondió después del último gol, se los agradezco. No recuerdo que el público visitante me ovacionara por un gol".