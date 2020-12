The Best FIFA Football Awards™

Alyssa Naeher es finalista del Premio The Best a la Guardameta de la FIFA 2020

La arquera titular de la selección estadounidense habla en exclusiva de un año único

"¡Elegir que me chutaran balones para ganarme la vida puede no parecer la decisión más inteligente!" A Alyssa Naeher no le entusiasma ser el centro de atención. En las semifinales de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™, Estados Unidos gana 2-1 a Inglaterra a falta de seis minutos para el final. Steph Houghton, capitana del combinado inglés, se dispone a lanzar un penal: tiene en sus botas la oportunidad de igualar el encuentro y forzar la prórroga. Naeher, con los pies clavados en la línea de gol, está completamente concentrada y relajada. Se tira a su derecha y ataja el lanzamiento. Agarra el balón con una mezcla de determinación y alivio. Sus compañeras corren a celebrar la acción con ella, pero la arquera las aparta y les insta a mantener la cabeza fría, a seguir concentradas y a terminar el partido. Sin duda, su parada decisiva fue un momento clave en el camino de Estados Unidos hacia su cuarto título mundialista. En todas las entrevistas y comparecencias ante los medios de comunicación posteriores al encuentro, Naeher estaba tan tranquila y serena como sobre la línea de gol aquella noche en Lyon. FIFA.com volvió a encontrarla así de relajada después de ser elegida finalista al Premio The Best a la Guardameta de la FIFA 2020.

Alyssa, ¿cuál fue su reacción al enterarse de que está entre las tres finalistas al Premio The Best a la Guardameta de la FIFA? Es un gran honor estar en buena compañía con Sarah Bouhaddi y Christiane Endler. Ha sido un año muy largo, por lo que fue muy emocionante y me siento orgullosa. Mi mentalidad siempre ha sido la de intentar ganar campeonatos y medallas de oro, ver cómo puedo ayudar a que mi equipo gane y seguir mejorando día a día como arquera. Un premio individual es un regalo extra por el entrenamiento y la preparación que hago y que hacemos como equipo. ¿Son importantes los premios individuales, teniendo en cuenta cómo ha sido el 2020? El 2020 ha sido un año extremadamente singular para el deporte, pero también para todo el mundo, en cualquier ámbito. Todos nos esforzamos y dedicamos horas a trabajar, y este año, al menos para mí, ha sido seguramente el más creativo que he vivido nunca en cuanto a mi preparación y a estar lista psicológicamente para lo que pudiera pasar, porque ha sido un año muy impredecible. Me he centrado en intentar estar lo mejor preparada posible, porque no sabíamos con certeza lo que iba a pasar. Se suspendieron los Juegos Olímpicos, la temporada también, los partidos se aplazaron... Procuré mantener esa mentalidad de estar lo mejor preparada posible en todo momento para cuando surgieran las oportunidades.

© Getty Images

¿Hay algún acto de creatividad del que se sienta especialmente orgullosa? En Chicago hace un poco más de frío. Por eso, y sobre todo en los meses de invierno, cuando se cerraron las canchas y los equipos cesaron su actividad, yo bajaba a entrenar al callejón que hay detrás de mi bloque de viviendas y corría calle abajo. Por suerte, no pasaban muchos coches. También utilizaba a menudo el aparcamiento, para entrenar a cubierto, o la azotea del propio parking. ¿Recuerda cuándo supo que su lugar natural estaba entre los tres palos? De niña siempre me gustó. Yo era de las que pedía a mis entrenadores que me pusieran de portera, y a mis padres les pedía guantes y cosas así. Siempre me pareció divertido y siempre me gustó mucho jugar también al baloncesto. Me acuerdo que fui a un campus de fútbol en verano cuando tenía doce años y, en principio, iba a dividirlo en dos partes: primero iría al campus de arqueras y, luego, al de jugadoras de campo. Recuerdo que, al terminar la primera sesión del campus de arqueras, les dije a mis padres: ‘Podéis desapuntarme del campus de jugadoras de campo. Yo soy arquera’. ¡Elegir que me chutaran balones para ganarme la vida puede no parecer la decisión más inteligente, pero aquí estamos! (ríe)

© Getty Images

Si repasa su trayectoria, ¿qué momentos puntuales o etapas de su vida le sirvieron de especial formación para llegar a lo más alto? He tenido la suerte de trabajar con entrenadores y entrenadoras increíbles a lo largo de mi carrera, así como con otras arqueras que me han ayudado a llegar hasta aquí, ya fuera en mi club, en la universidad o ya a nivel profesional. La Copa Mundial Femenina Sub-20 de 2008 fue una experiencia fantástica. Teníamos un equipo muy especial. Aquella fue, probablemente, una de mis experiencias favoritas en el fútbol, y aprendí mucho de aquella selección. Tony DiCicco me enseñó un montón de cosas siendo simplemente él mismo. En mis dos primeros años en Boston tuve la oportunidad de aprender de profesionales como Kristine Lilly, Leslie Osbourne, Lindsay Tarpley, Lauren Holiday y Kelly Smith, un puñado de futbolistas veteranas increíbles que me enseñaron a ser profesional. Fui pasando por las distintas categorías inferiores de la selección, y he estado entrando y saliendo de las convocatorias desde 2009. No jugué mi primer partido hasta 2014, por lo que, durante esos cinco años, entrené con Paul Rogers, Nicole Barnhart, Ashlyn Harris, Hope Solo y Jill Loyden, un excelente grupo de arqueras de las que aprendí y con las que crecí. La experiencia de 2015, en la que comprobé como suplente lo que significa formar parte de la selección en una Copa Mundial, fue increíble. Desempeñé mi papel y ayudé al equipo. Aprendí mucho en ese proceso, de modo que, en 2019, tenía una mejor idea y sabía lo que cabía esperar y lo que haría falta hacer. Tuvo que esperar bastante hasta debutar con la selección absoluta. ¿Fue difícil mantener la paciencia? ¿Hubo algún momento de dudas en todo ese tiempo? Sí que hubo momentos de impaciencia, desde luego. Siempre es difícil estar a la espera. Los humanos no estamos programados para estar esperando y ser pacientes, pero fui capaz, dentro de lo posible, de ir día a día y seguir centrada en todo aquello que podía mejorar con respecto al día anterior. ¿Qué puedo aprender de estas otras arqueras? Entrenar en ese entorno, con cuatro o cinco guardametas de un altísimo nivel, te hace mejor, por lo que la clave era mantener la concentración. Todo es competitividad, y el objetivo final es ser la que salte al campo, pero lo más importante a lo que intenté aferrarme fue tratar de controlar aquello que dependía de mí. Podía controlar mi actitud cuando iba a trabajar cada día, y podía controlar mi concentración dentro y fuera de la cancha. Procuré asegurarme de que, cuando llegara mi oportunidad, no la dejaría escapar. Quería estar preparada para entonces. Esa fue la mentalidad que me ayudó a sobrellevar la espera.

© Foto-net