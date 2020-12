The Best FIFA Football Awards

Silvia Neid fue la primera Entrenadora Mundial de la FIFA

La alemana, de 56 años, ganó este premio tres veces en total

"Es una sensación increíble que te nombren la mejor del mundo" Es la gran dama del fútbol femenino, y no solo en Alemania. Silvia Neid estuvo más de 4.000 días al frente de la selección alemana, a la que guio hasta la cima del mundo en 2007. Después consiguió el bronce en los Juegos Olímpicos de 2008, ganó dos Eurocopas (2009 y 2013) y se colgó el oro olímpico en 2016. Además, a nivel internacional, Neid fue distinguida como la mejor entrenadora del año de la FIFA en tres ocasiones, un récord que continúa imbatido. Hablamos con la "reina Silvia" en la antesala de los The Best FIFA Football Awards™ sobre momentos especiales, el éxito alemán en los banquillos y las cualidades que distinguen a las mejores y a los mejores futbolistas. Su nombre siempre estará ligado a la historia de la Entrenadora Mundial del Año de la FIFA, una distinción que se concedió por primera vez en 2010 y que fue para usted. ¿Qué siente al recordar ese momento? Es algo indescriptible y muy bonito. Tengo los premios detrás de mí, en mi despacho, donde también hay algún que otro calendario de adviento (ríe). He estado haciendo un poco de limpieza y solo he guardado lo que era especialmente importante para mí. En el plano personal fue muy especial, aunque siempre hay que decir que fue fruto del trabajo de muchas personas. Una no consigue algo así por sí sola. Es una sensación increíble que te nombren la mejor entrenadora del mundo. Así lo sentí la primera y la segunda vez, y también la tercera, sobre todo porque el de 2016 fue mi último torneo y volvieron a elegirme a mí. Tenía claro que había llegado el momento de tomarme un descanso en lo que respecta a los banquillos. El 2020 está siendo, o ha sido, cualquier cosa menos un año sencillo para todos. ¿Qué importancia tiene que, precisamente en un año como este, se entreguen los premios The Best y, de este modo, volvamos a tener un poquito de normalidad? Me parece importantísimo que este año también se entreguen los premios The Best. Son distinciones muy merecidas. Cuando se elige a un ganador, hay que entregarle el premio, aunque es una pena que este año solamente se pueda hacer de manera virtual. Es muy distinto tener un evento presencial, en el que ves y hablas con mucha gente, a tener un evento virtual. En Alemania gané el premio Walther Bensemann [ndlr: un reconocimiento al trabajo de toda una vida], y también se entregó de manera virtual. Si vemos lo solemne, festivo y acertado que fue el evento del año pasado, es una pena. Pese a todo, creo que es muy importante que se celebre.

En la preselección de The Best siempre hay entrenadores alemanes, tanto de fútbol femenino como masculino. A su juicio, ¿cuáles son las razones de este éxito? Llevamos mucho tiempo cosechando éxitos en el fútbol femenino, y apostamos muy fuerte por la formación de los entrenadores, tanto en la vertiente masculina como femenina. Además, en Alemania hemos aprendido mucho en lo que respecta al entrenamiento técnico y táctico. Antes, los mejores entrenadores eran de Inglaterra, España o Italia. Yo creo que en Alemania hemos redoblado esfuerzos, y nuestra formación para entrenadores está entre las mejores del mundo. Esa es una de las razones. Y quizá también la mentalidad típica alemana, la disciplina que aportamos todos. Dzsenifer Marozsán estuvo entre las candidatas. Usted la conoce muy bien, porque la tuvo mucho tiempo a sus órdenes. ¿Qué le hace destacar? Técnicamente, Dzsenifer es una futbolista grandiosa. Eso lo sabemos todos. Genera el juego, siempre busca a sus compañeras y es capaz de marcar goles decisivos, como pude comprobar en persona en 2013. En el partido contra Suecia, su diana nos permitió alcanzar la final de la Eurocopa. También sabe organizar perfectamente a sus compañeras. Tiene algo extraordinario, algo que no podemos enseñarle ni siquiera los entrenadores. Yo no podía decirle “haz esto o haz lo otro en este momento o en este otro”. Tiene una intuición innata, y eso es lo que distingue a las mejores y a los mejores futbolistas: pueden decidir un partido gracias a su extraordinario talento.

© Getty Images