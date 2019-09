The Best FIFA Football Awards™

the latest installation at the louvre looks incredible pic.twitter.com/EXborrnd66

“Megan es una persona a la que admiro de verdad desde el primer día. Recuerdo que en mi primera SheBelieves Cup un balón rebotó en la línea de banda, yo fui a por él y ella me clavó los tacos en el reloj, ¡y aún no me lo ha pagado! Lo que me gusta es que no se disculpó, siguió adelante. Es una triunfadora. Me gusta su personalidad, dentro y fuera de la cancha, y creo que es una futbolista de primerísimo nivel”.

Phil Neville

“A mí me encanta jugar contra las mejores del mundo, me encantan los retos. Recuerdo que hace un par de años tenía una lista de futbolistas contra las que quería jugar, como Marta o Kelly Smith, y Rapinoe era una de ellas, claro. Eso fue hace dos años, y ella sigue estando ahí arriba, con las mejores”.

Lucy Bronze