The Best FIFA Football Awards™

Cada vez que se habla de los mejores arqueros del mundo, uno de los nombres recurrentes es el Jan Oblak . El esloveno, que cumple su 7ª temporada en el Atlético de Madrid como uno de los pilares y capitanes del equipo de Diego Simeone, es candidato este 2020 al The Best al mejor guardameta de la FIFA.

Me siguen encantando deportes como el baloncesto, el tenis… Los practico y me gusta verlos también. Antes de convertirme en profesional también esquiaba mucho.

Generalmente la gente se fija en quien marca el gol y no en quien lo para. Hay grandes porteros que nunca han sido reconocidos como los mejores. Y al final, en el campo, somos todos iguales: unos tienen que marcar y otros que parar, así que es bueno tener un premio para porteros. Así algún portero puede ser reconocido no solo con eso del ‘qué bien juega’, sino que , al llegar los premios, también puede ganar. Es bueno para el fútbol, para nosotros y para los aficionados.

Cuando veía partidos de los equipos grandes de Europa me fijaba en los porteros. Y como la forma de un jugador no siempre es igual todos los años, a lo mejor un año me gustaba Buffon, otro año Casillas, Schmeichel, Dida el del Milan… Todos ellos eran porteros a los que admiraba, pero mi primer ídolo fue mi padre.

Nosotros el año pasado no lo conseguimos, pero estoy feliz de estar nominado. Ganar sería algo espectacular tanto para mí como para el Atleti, porque el portero no juega solo y el equipo tiene que ayudarte para que tú puedas estar nominado y ganar.

Sería algo muy bonito. El estar nominado ya muestra que estás en el buen camino. Son premios individuales, pero van de la mano de los logros colectivos. Al final, el portero y el jugador que tienen más opciones de ganar los The Best son los que han ganado la Champions, su liga… Ganar títulos colectivos es lo que te da más opciones de ganar estos premios individuales.

Estoy bastante pendiente y hablo mucho durante los partidos. No es que sea ‘el listo’ de atrás que ve las cosas mejor que nadie (risas), pero intento ayudar, sobre todo a los centrales, laterales y medios defensivos. A veces veo espacios abiertos que ellos creen cerrados, o no ven lo que tienen a su espalda y yo sí... Cuanto más hablas y comunicas en el campo más fácil es para todos, así que nos ayudamos unos a otros.

Suma cuatro Trofeos Zamora al portero menos goleado de La Liga. Esta temporada solo ha encajado 4 goles en 11 encuentros. ¿Lograr nuevamente el premio está entre sus objetivos?

No me fijo en números concretos, porque la cosa puede cambiar muy rápido y de repente encajar varios goles en varios partidos seguidos. Más que mirar ese premio, sí que intento encajar el menor número de goles posibles, porque nos da más posibilidades de ganar.

La Liga se les está poniendo de cara. Segundos con dos partidos jugados menos y 9 puntos sobre el Barcelona, 3 sobre el Real Madrid... También está la Champions, que rozó en 2016. Si tuviera que elegir, ¿qué título querría ganar esta temporada?

No puedo elegir uno, porque me gustaría ganar todos. Es muy complicado, porque jugamos en una Liga donde hay grandes equipos, e igual en la Champions… Hemos estado cerca de la Champions, no la hemos conseguido y tengo fe y el sueño de poder ganarla, pero no tengo un título preferido. Mientras esté en el Atleti voy a intentar ganar todo lo que juego, y ojalá este año podamos ganar algo. En la Liga vamos por buen camino, pero queda muchísimo. Hay que seguir en esta línea.