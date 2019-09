The Best FIFA Football Awards

Owen es parte del panel de expertos del Premio Puskás de la FIFA

El exdelantero inglés marcó más de 200 goles

Elige el mejor tanto de toda su carrera ¿Cómo definir el gol perfecto? Esta es la difícil cuestión a la que deben responder diez figuras legendarias del fútbol, integrantes del panel de expertos que decide el ganador del Premio Puskás de la FIFA. Una votación pública determinó los tres finalistas de una lista inicial de diez candidatos. De entre esta terna de goles increíbles, cuyos autores son Lionel Messi, Juan Fernando Quintero y Dániel Zsóri, el panel de expertos deberá decidir cuál de ellos es merecedor del Premio Puskás de la FIFA 2019. Uno de los miembros de este panel es Michael Owen. El exdelantero firmó más de 40 dianas con la selección inglesa y más de 150 con algunos de los mejores clubes del mundo, entre ellos Liverpool, Real Madrid y Manchester United. FIFA.com le pidió su opinión sobre estos tres tantos.

¿Alguno de los goles finalistas le recuerda a alguno que marcó usted? Yo no lanzaba las faltas, así que el de Quintero no lo puedo comparar. Pero sí que sabía hacer chilenas, y una vez marqué contra el Arsenal con una media tijera. Creo que el gol de Messi, picando el balón por encima del arquero, lo hice una o dos veces. ¡Aunque creo que los míos no se parecían mucho a este! Cuando jugaba en el Liverpool, metí uno contra el Newcastle en el fondo The Kop, en Anfield, que nos dio el triunfo por 1-0. Bajé la pelota con el pecho y la piqué por encima del arquero. Además, golpeó en el larguero antes de entrar, así que supongo que, en eso, sí se parece. Pero fue desde dentro del área, con menos ángulo, así que la técnica no era la misma que la del gol de Messi. Supongo que ninguno de ellos se parece demasiado… Si hubiera un Premio Puskás exclusivo para los goles de Michael Owen, ¿cuáles serían los tres finalistas? El gol que marqué con Inglaterra frente a Argentina en el Mundial del 98 sería, seguramente, mi favorito. ¡Creo que podría haber sido candidato al Premio Puskás si hubiera existido entonces! A continuación, y apenas dos o tres partidos después de aquel Mundial, jugamos en casa del Newcastle y marqué el gol que completaba mi tripleta. Se hizo famoso porque me froté las manos en la celebración, y también lo pondría entre los mejores. Por último, elegiría otro contra el Newcastle, el que acabo de decir: bajé el balón con el pecho, lo piqué por encima del arquero y ganamos 1-0. Esos serían mis tres finalistas.

OWEN SOBRE EL GOL DE MESSI "Es la obra de un genio. Cuando el balón te llega desde ese ángulo es muy difícil imprimirle potencia al remate sin que se te vaya alto. Y la manera en la que supera al arquero por arriba… No tenía margen de error. Fue una definición precisa. Intento imaginar qué otras opciones tenía desde ahí, pero es el único recurso con el que podía marcar".

OWEN SOBRE EL GOL DE QUINTERO "Es muy poco habitual marcar desde ahí y, lógicamente, has de tener algo especial para hacerlo desde tan lejos y con ese ángulo. Supongo que los zurdos tienen una ventaja desde esa posición por la rosca que le pueden dar a la pelota, aunque pocos se atreverían a intentar marcar desde ahí. Si estás viendo el partido, piensas que lo más seguro es que busque un centro al área. Tal vez pilló por sorpresa al guardameta, pero el lanzamiento ha de ser muy preciso para que entre desde esa distancia".

OWEN SOBRE EL GOL DE ZSÓRI "Si me pongo en su lugar, como jugador, se me habrían pasado por la cabeza dos o tres cosas antes de hacer lo que hizo. Puede que lo último que se me ocurriera fuera chutar. El balón está lejos del arco, es difícil controlarlo y él está alejándose de la portería. Creo que lo natural sería pensar a quién se lo pasas o intentar controlarlo. Lo increíble de este tanto no es solo la calidad, sino la técnica y la visión de hacerlo. Me gusta creer que, cuando yo jugaba, siempre pensaba en cómo marcar en cada situación. Pero no me creo que a él se le pasara por la cabeza que esto era una ocasión de gol. Es maravilloso por la creatividad, la osadía y, por supuesto, la técnica".