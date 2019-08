The Best FIFA Football Awards™

En las dos últimas ediciones, el técnico Reynald Pedros, tras llegar al equipo del Ródano –y al fútbol femenino– en 2017, dirigió al equipo en sus conquistas y él fue distinguido con el premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino 2018 .

Lo más difícil no es llegar a la cima, sino mantenerse. Aunque el Olympique de Lyon parece no sufrir demasiado. Tras ganar su primer título de la liga francesa femenina en 2007, el cuadro lionés ha logrado defender su título durante… ¡otros 12 años!

Los actos: Tras ganar la Liga de Campeones Femenina y la liga francesa en 2018, el OL cayó en la final de la Copa de Francia por 0-1 contra el París Saint-Germain. La temporada fue un éxito, y el dominio del conjunto lionés en Francia y Europa le sirvió a Pedros para hacerse con el trofeo The Best, pero ese tropiezo en la Copa nacional le impidió vivir un año perfecto.

Las palabras: “¡Es horrible! Perdimos nuestro primer partido en la pretemporada contra el Manchester City [3-2 en agosto de 2017]. Me dolió mucho y me dije a mí mismo: ‘No tiene que volver a ocurrir’”.

Muy deprisa

Las palabras: “Estamos metidos en una profesión de tiempos muy cortos. Hay que tomar las cosas cuando llegan y lo antes posible, porque no se sabe lo que va a pasar mañana. En cuanto puedas llevarte un trofeo o un triunfo, hay que hacerlo y saborearlo, y luego pasar a otra cosa e intentar obtener más. No me he hecho la pregunta de saber si era demasiado pronto o si la cosa iba demasiado deprisa”.

Los actos: Tras asumir el puesto para suceder a un Gérard Prêcheur que venía de enlazar dos tripletes seguidos, el ex extremo del Nantes y de la selección francesa se mostró a la altura de las circunstancias y lo ganó todo enseguida. Sin embargo, pese a ser el artífice de un doblete el primer año y de un triplete el segundo, y pese a tratarse del vigente mejor entrenador de fútbol femenino, Pedros ya no ocupa el banquillo del Lyon este curso, a raíz de que entrenador y club decidiesen de mutuo acuerdo separarse en la pretemporada. ¿Se adjudicará un último trofeo con motivo de los The Best FIFA Football Awards?