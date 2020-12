El equipo con el que juega más a menudo es el Manchester City. Y a Tadej Pogačar le gustaría que fuese una de sus figuras quien se coronase en la ceremonia de los The Best FIFA Football Awards 2020. “Yo votaría por Kevin de Bruyne. Ha hecho una buena temporada tanto con la camiseta de los Citizens como con la de Bélgica. Sencillamente, ¡me gusta su forma de jugar!”.

A la vista de su fulgurante comienzo de carrera, todo apunta a que su decisión de optar por el ciclismo fue la acertada. Sin embargo, eso no significa que Pogačar se despidiese para siempre de su primer amor: “Sigo jugando con mucho gusto, cuando el tiempo me lo permite, fuera de la temporada de ciclismo”, explica. “Sin ser un gran futbolista, no me desenvuelvo demasiado mal; soy mejor en defensa que en ataque”.

“Ya no me acuerdo de cuándo ni de cómo empezó todo. Lo que sé es que disfrutaba muchísimo jugando, ya fuese en partidos o en los entrenamientos. Lo practiqué varios años, y luego el ciclismo vino a competir con el fútbol. Tuve que elegir, y reconozco que fue muy difícil decidirse”, explica Pogačar.

Oblak, evidentemente

En este caso, aunque ciclismo y fútbol son a priori dos disciplinas que no tienen nada que ver, esta clase de trofeos las aproxima un poco. Tanto en los premios The Best como en una gran carrera ciclista por etapas, se trata de recompensar al vencedor por un rendimiento individual de conjunto en el ejercicio de deportes esencialmente colectivos.

“Efectivamente, es lo paradójico de nuestros deportes”, confirma el líder del UAE Team Emirates. “Y en lo que respecta al ciclismo, no me gusta ese aspecto. Yo nunca habría ganado el Tour de Francia sin la ayuda de mis compañeros. Hicieron todo lo posible para que yo pudiese imponerme. Habría sido justo que ellos subiesen al podio conmigo”.

Ciertamente, los equipos respectivos de los galardonados con los premios The Best tampoco subirán al escenario en la ceremonia del 17 de diciembre. En todo caso, serán muchos los que se lleven algún premio, pues hay nada menos que ocho categorías en liza, entre ellas la del mejor portero de 2020. Y en este caso, la preferencia del esloveno no sorprende lo más mínimo.

“Espero que se lo lleve Jan [Oblak, único esloveno candidato a un premio en los The Best FIFA Awards 2020]. En todo caso, merece estar entre los finalistas, pues es sin duda uno de los mejores porteros del mundo. Todavía no he coincidido nunca con él, pero me encantaría conocerlo”, concluye. Entre él y Oblak, Eslovenia puede enorgullecerse por contar con dos magníficos campeones…