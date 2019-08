The Best FIFA Football Awards™

El italiano fue el máximo goleador de la Serie A la pasada temporada

Hablamos en exclusiva con el jugador de la Sampdoria sobre su gol

Vota por tu gol favorito al Puskas hasta el 1 de septiembre

El talento goleador es una compleja mezcla de habilidad, oportunismo, velocidad… Fabio Quagliarella ajustó perfectamente la dosis durante la campaña 2018/19 que terminó como capocannoniere de la Serie A (26 goles). Y esa carrera arrancó con una auténtica obra de arte que hoy es candidata al Premio Puskas.

“Es una cosa loquísima. Que elijan tu gol entre todos los campeonatos masculinos y femeninos que hay en el mundo, es algo muy loco”, insiste el autor del golazo en entrevista exclusiva con FIFA.com.

El Gol

La Sampdoria recibía al Nápoles en la tercera jornada y en la recta final del partido, cuando los locales ya ganaban por 2-0, el delantero hizo magia. Bartosz Bereszynski centró desde el ángulo derecho del área grande y …

Quagliarella continúa la narración… “Solamente pensaba en no golpearla con el interior sino con el talón, porque si le daba con el interior, el balón saldría despacio hacia el portero. Así que mi único objetivo era darle con el talón para que saliera con más fuerza. Y me salió, no diría bien, sino a lo grande”, ríe.

“Como delantero llevo el gol en el ADN, se mezcla un poco de sana locura y pensar en fracciones de segundo”.

Pero el delantero no celebró su golazo. “¡Lo marco contra el equipo del que soy hincha! Trato de contener la alegría, pero he de ser sincero: luego incluso los aficionados del Nápoles me felicitaron. Y si lo dicen ellos, que sufrieron el gol, pues es más especial. Me dicen a menudo, ‘si alguien tenía que hacernos ese gol, al menos que hayas sido tú’”, confiesa con un cierto alivio.