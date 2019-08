The Best FIFA Football Awards™

🗣️ “Lo que se ha visto esta noche es que Lucy Bronze es la mejor jugadora del mundo: no hay una jugadora como ella; ninguna que tenga sus condiciones atléticas y su calidad. Yo jugué de lateral, pero nunca jamás a ese nivel” 👉 El inglés seleccionador Phil Neville.

2019 ha sido un año señalado para el fútbol femenino, con una Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™ que batió récords. ¿Quién se distinguirá con el premio The Best a la Jugadora de la FIFA en un año tan histórico para el fútbol femenino?

🗣️ “Me va ganando 2-1; estoy súper orgulloso de ella. En cualquier caso, ella siempre dirá que sólo juegan cada cuatro años, así que siempre tiene ese as en la manga”. 👉 El marido de Ertz, Zach, un jugador de fútbol americano que alude a su única Super Bowl conquistada y a los dos Mundiales de su pareja

🇺🇸 Alex Morgan

Es una de las principales estrellas del fútbol femenino, y fue premiada con la Bota de Plata adidas en Francia 2019 tras haber metido 6 goles en el campeonato. Cinco de ellos los firmó contra Tailandia, igualando el récord de goles en un partido del Mundial Femenino que tenía Michelle Akers; mientras que el otro fue un decisivo remate de cabeza contra Inglaterra en semifinales.

🗣️ “Desde muy joven, es alguien que interiorizó su capacidad para conectar con sus fans y generar más entusiasmo para su equipo y el deporte. Eso a mí no siempre me resultó fácil, y Alex hace que parezca que no cuesta”. 👉 Mia Hamm, leyenda de la selección de Estados Unidos