Los votos de las principales voces de la comunidad futbolística –jugadores, seleccionadores, aficionados y periodistas– han ayudado a determinar los finalistas a los premios The Best al Jugador y Jugadora de la FIFA, así como a los Entrenadores de Fútbol Masculino y Femenino; y también se anunciarán los tríos de candidatos finales a otros cuatro premios.

¿Quiénes se han impuesto en la pugna por subir al podio? Para 8 de los 11 premios que se entregarán en la ceremonia de The Best FIFA Football Awards™ en Milán, esta pregunta obtendrá su respuesta el lunes 2 de septiembre en el mítico estadio de San Siro.

No olvides que tu última oportunidad para dar tu voto al Premio Puskás de la FIFA será a las 23:59 CEST del domingo 1 de septiembre. Si todavía no lo has hecho, únete a los cientos de miles de aficionados de todo el planeta que han votado registrándote en el Club FIFA.com , ¡y eligiendo ya a tu gol preferido !

¿Qué ocurrirá después del anuncio?

Premios The Best al Jugador y Jugadora de la FIFA, y a los Entrenadores de Fútbol Masculino y Femenino:

Los ganadores respectivos de la votación a cargo de los capitanes y seleccionadores de los equipos nacionales, los aficionados y los periodistas se anunciarán durante la ceremonia de los The Best FIFA Football Awards, que tendrá lugar en el Teatro alla Scala de Milán el lunes 23 de septiembre.

Premio a la Afición de la FIFA:

La votación se abrirá poco después de anunciarse los finalistas, y los aficionados de todo el mundo podrán elegir su opción preferida hasta justo antes de la ceremonia.

Premio Puskás de la FIFA:

Los tres finalistas que resulten seleccionados por los usuarios de FIFA.com se someterán a otra votación entre las FIFA Legends, que decidirán al ganador del premio.

Premios The Best al Guardameta y a la Guardameta de la FIFA:

Los ganadores respectivos de cada premio serán seleccionados por un jurado de expertos elegidos por la FIFA, compuesto por exguardametas y delanteros.