The Best FIFA Football Awards™

¡Es verdad!. En vista de los últimos años, ¡quizá tendría que haber habido ya una jugadora lionesa ganadora!. No ha sido así. Nosotras tenemos que seguir trabajando y ganando títulos juntas. Y los premios llegarán si seguimos rindiendo colectivamente y forzosamente, claro está, de manera individual. A mi modo de ver, no hay nada mejor que un galardón colectivo, principalmente por la alegría compartida.

Siempre es un honor estar nominada a este tipo de premios. No soy la única lionesa en esta situación. Eso demuestra que colectivamente hemos realizado una temporada extraordinaria. Claro que en una temporada hay altibajos, pero el objetivo es conquistar el máximo de títulos. Este tipo de trofeo, aunque sea individual, es gratificante. Es un plus. Estar nominada es ya de por sí un honor. ¿Qué pasará?, ¡pronto lo sabremos!.

26 mai 2011 ↔️ 30 août 2020. Different years. Same feeling. 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 #TeamOL @UWCL @OLfeminin pic.twitter.com/UFgBXsPdaW

Hace ya 10 años que el Olympique de Lyon gana casi todo. Y aunque el club es activo en el mercado de fichajes, algunas parecen intocables. Ese es su caso. Usted ha tomado parte en todas las victorias...

Es una historia que comenzó en 2004, cuando el presidente Jean-Michel Aulas decidió invertir y retomar la sección femenina, que era el FC Lyon. Año tras año, todas las jugadoras que han pasado por el club han contribuido a hacerlo llegar donde está hoy. A título personal, es una muestra de confianza. Quiere decir que sé que para permanecer a ese nivel, hay que trabajar. Es un club exigente, con un presidente que pone los medios pero que a su vez espera que estemos siempre en lo más alto. No podemos dormirnos en los laureles. Yo soy una persona exigente, dura. Y me doy a mí misma los medios para permanecer en lo más alto y alcanzar la excelencia.

Usted es la capitana desde hace varias temporadas. ¿Cómo logra transmitir esa cultura ganadora a las jóvenes y a las recién llegadas?

Eso pasa por el día a día, el trabajo, el comportamiento... Cuando desembarcas en un club, siempre sabes más o menos dónde te metes. Pero cada jugadora que llega tiene ganas de escribir su historia con este club. Parto de la base de que en la vida, si haces trampa, el tiro te sale por la culata. En mi opinión, no hay partidos fáciles. Somos nosotras quienes los hacemos fáciles. En cuanto a las jóvenes, hay que encarrilarlas mucho, respaldarlas e inculcarles el gusto por el trabajo. Que se den cuenta de que en la vida nada llega por casualidad. Que solo el trabajo compensa y que los reconocimientos llegarán, aunque no necesariamente enseguida. Hay que ser estricta y tener ansias de conquista. Esto no es la lotería, "hoy gano y mañana pierdo". No existe el "hoy juego a fondo y mañana juego tranquila".