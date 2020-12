Cuando los mayores astros del fútbol reciban los The Best FIFA Football Awards™ 2020 el jueves 17 de diciembre como recompensa a su desempeño de todo el año, serán presentados por dos figuras también estelares: Reshmin Chowdhury y Ruud Gullit.

La ceremonia de los The Best FIFA Football Awards™ 2020 se celebrará como un espectáculo televisivo virtual, transmitido desde la Home of FIFA, en Zúrich.

Reshmin Chowdhury es una periodista y locutora deportiva inglesa políglota que trabaja para BT Sport, talkSPORT y la BBC. En 2018 ya fue presentadora de los The Best FIFA Football Awards™ en la alfombra verde del Royal Festival Hall de Londres.

Ruud Gullit, antigua estrella del AC Milan y de la selección neerlandesa, posee asimismo una dilatada trayectoria como comentarista y presentador de televisión, en varias de las redes más importantes del mundo. En 2019 ejerció también de anfitrión de los The Best FIFA Football Awards™, en el célebre Teatro alla Scala de Milán.