The Best FIFA Football Awards™

Bronze es finalista al Premio The Best a la Jugadora de la FIFA

Ha ganado el triplete con el Lyon y la Bota de Plata adidas en Francia 2019

Repasamos lo que se ha dicho de Bronze en el último año

"Creo que lo que se ha visto hoy es que Lucy Bronze es la mejor jugadora del mundo, sin ninguna duda. Lo he dicho una vez, lo he dicho tres veces. No hay jugadora como ella en el mundo. No hay ninguna jugadora que posea sus dotes físicas o su calidad. He jugado como defensa, pero nunca jamás a ese nivel. Es la mejor jugadora del mundo".

Phil Neville tras la victoria de Inglaterra por 0-3 ante Noruega en los cuartos de final de Francia 2019.

"Por lo que he oído sobre lo profesional que es, fue a Lyon y prácticamente les cambió la mentalidad, porque en comparación con algunas de ellas, estaba muchísimo más en forma. Talla mundial, las mejores jugadoras, y ella va allí y les dice 'Espera, no estáis lo suficientemente en forma'".

Faye White, la capitana más longeva de Inglaterra.