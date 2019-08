The Best FIFA Football Awards™

De los 10 nominados al Premio The Best al Entrenador de Fútbol Masculino de la FIFA 2019 , tres son argentinos, cifra inédita desde que se entrega el galardón.

“Apenas llegué al club me hablaron de un tal Gallardo que jugaba en 9ª, pero les dije que era muy chico. Recién lo vi a fin de año, en la final de su división. La primera que tocó me di cuenta que era diferente. ¡Jugaba como si tuviera 30!”.

Pochettino: un constructor con visión superadora

Sabella no dirigió ni enfrentó a Pochettino, pero como uno de los primeros argentinos en jugar en Inglaterra, a fines de los 70’, entiende lo que significa triunfar allí.

“Es exitoso pese a no ganar títulos, y no me sorprende: cómo técnico de la selección, lo visité cuando estaba en el Espanyol de Barcelona, y me llevé una gratísima impresión”

“Soy medio callado, pero pasé seis horas hablando de fútbol. Lo vi tremendamente metido en su trabajo, meticuloso y detallista, muy abierto en su pensamiento”.

Y resalta: “Empezó a trabajar en el club donde se retiró. Eso marca personalidad, liderazgo, conocimientos, profesionalismo ... No debe pasar desapercibido”.

Tampoco le extraña que su trampolín en Inglaterra haya sido el Southampton, un club formador de talentos.

“Pochettino tiene esa capacidad de enseñanza, de paciencia. Por su trabajo con los jóvenes allí y en Tottenham, tiene una partecita de influencia en el éxito actual del fútbol inglés”.

También destaca cómo les llega a sus jugadores. “No das vueltas dos series como hizo en la Champions contra el Manchester City y el Ajax sino sabés tocarles el corazón”.

Sabella dice que Pochettino “es un constructor, un tipo con visión superadora, que contagia por su conocimiento y personalidad”.

Lo que he logrado en Tottenham, concluye, “es parecido a lo de Simeone en el Atlético de Madrid: reavivó la llama del un club, supo administrar recursos, como un gerente, y creó un círculo virtuoso”.