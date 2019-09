Los The Best FIFA Football Awards™ estarán por primera vez en Milán este lunes 23 de septiembre, ¡y podremos seguir la velada de principio a fin con las plataformas digitales de la FIFA! Acompáñanos para vivir un evento vibrante cuando los mayores nombres del mundo del fútbol se den cita en el Teatro alla Scala . Nosotros te brindamos un acceso exclusivo entre bambalinas, con las mejores imágenes y entrevistas.

Y queremos que tú participes con tus propias publicaciones usando las etiquetas #TheBest , #TheBestAwards y #FIFAFootballAwards , así como las exclusivas etiquetas de activación de emoticonos para cada finalista del Premio The Best al Jugador y a la Jugadora.

En nuestras Instagram Stories tanto en @fifaworldcup como en @fifawomensworldcup , tendrás una acreditación exclusiva para acceder a todas las áreas y que no te pierdas ni un instante de este gran día.

Suscribirte a nuestro canal de YouTube , que mostrará asimismo en vídeo el mejor contenido de The Best.

Con nuestras transmisiones en vivo por FIFA.com , YouTube y Facebook , no te perderás ni un segundo de la ceremonia (hay restricciones geográficas, indicadas a continuación). Pero si no puedes seguir el evento en vivo por la pantalla, tienes a tu disposición nuestra FIFA app , que te llevará las últimas noticias allí donde te encuentres.

El espectáculo debe continuar

Y la cobertura continuará después de que baje el telón de la ceremonia. Tras el evento te brindaremos las reacciones de los ganadores de cada uno de los trofeos recubiertos de platino.

No olvides visitar FIFA.com y los canales de las redes sociales oficiales de la FIFA en Twitter, Facebook e Instagram en los días posteriores a los The Best FIFA Football Awards. Allí ofreceremos a los apasionados por el deporte rey más reportajes interesantes y entrevistas exclusivas con los mayores astros del mundo del fútbol, además de grandes vídeos, animadas galerías de fotos y las últimas reacciones que se produzcan por todo el globo.