Premios individuales de los The Best FIFA Football Awards cambiarán de manos este año, ya que ninguno de los vencedores de los The Best de 2018 al Jugador, a la Jugadora y al Entrenador de Fútbol Masculino y Femenino, así como los ganadores del Premio The Best al Guardameta y el Premio Puskás de la FIFA, figuran entre los candidatos que se darán cita en Milán, de modo que 2019 asistirá a un cambio de guardia.

Dos de los finalistas, Cristiano Ronaldo (al Jugador) y Sarina Wiegman (a la Jugadora), ya han sido elegidos The Best, pero no desde 2017. También se estrenará el palmarés del Premio The Best a la Guardameta de la FIFA: Christiane Endler, Hedvig Lindahl y Sari van Veenendaal pugnan por hacerse con el codiciado galardón inaugural.