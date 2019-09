2

ciudades, Zúrich y Londres, habían acogido hasta la fecha la ceremonia de los Premios The Best FIFA Football Awards, y Milán se convertirá ahora en la tercera. Reconocida por ser la cuna creativa del planeta a lo largo de los siglos, Milano cuenta con un buen número de lugares de interés de fama mundial, como el imponente Duomo (catedral de Santa Maria Nascente), la Galleria Vittorio Emanuele II, el Castello Sforzesco y la ópera más prestigiosa del mundo: el Teatro alla Scala, que albergará la gala de los Premios The Best FIFA Football Awards 2019. Además, la ciudad atesora una tradición futbolística de primer nivel: el majestuoso estadio de San Siro, donde se disputaron varios partidos de las ediciones de 1934 y 1990 de la Copa Mundial de la FIFA™, es la casa de dos colosos como el AC Milan y el Inter de Milán.