son los finalistas que se anunciaron en Milán el lunes 2 de septiembre para ocho de las once categorías de los Premios The Best FIFA Football Awards. Los tríos de finalistas al Jugador, Entrenador y Guardameta masculinos de la FIFA, así como a la Jugadora, Entrenador de fútbol femenino y Guardameta femenina de la FIFA, y el Premio a la Afición de la FIFA y el Premio Puskás de la FIFA se desvelaron en un acto que tuvo lugar en el mítico estadio de San Siro, en Milán.

Los tres finalistas al Premios Puskás se decidieron en una votación a través de FIFA.com, y los aficionados pueden elegir todavía su favorito para el Premio a la Afición. De hecho, la votación estará abierta hasta la misma ceremonia de los Premios The Best FIFA Football Awards, que se celebra el próximo lunes 23 de septiembre. Si no lo has hecho ya, ¡repasa los tres finalistas y vota!