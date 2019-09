Quedan apenas siete días para saber quiénes serán los ganadores de los The Best FIFA Football Awards™, durante el espectáculo rebosante de estrellas que nos espera en el Teatro alla Scala de Milán. Acompáñanos en esta cuenta regresiva para el inicio de la ceremonia que reunirá a una constelación de astros en el centro cultural de Italia, donde se anunciarán los The Best.