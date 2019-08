The Best FIFA Football Awards™

View this post on Instagram

Hace dos dias me di cuenta que los sueños se pueden hacer realidad porque somos CAMPEONAS DE EUROPA🏆🥇 y estamos clasificadas para el mundial de Uruguay🇺🇾 No se puede explicar con palabras esta experiencia, pero gracias a cada una de las personas que formaron esta expedicion, desde el cuerpo tecnico a como no cada una de las jugadoras. Ha sido un placer compartir este europeo con cada una de vosotras. #likeafamily