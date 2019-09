The Best FIFA Football Awards™

El mismo adjetivo se aplica actualmente a la temporada que acaba de vivir la inglesa, tanto con las Tres Leonas como con el Olympique de Lyon. Repasamos tres hechos destacados de su año que le han valido para ser finalista al premio The Best a la Jugadora de la FIFA

La mejor de Europa

Antes de saber si será elegida mejor jugadora del planeta en Milán el próximo 23 de septiembre, Bronze ya ha conquistado Europa; y no solo con la Liga de Campeones ganada con el OL, sino también en el plano personal, con el premio a la Jugadora del Año de la UEFA que recibió el pasado agosto.

La primera defensa y primera inglesa en obtener esta distinción aventajó a sus compañeras de equipo Ada Hegerberg y Amandine Henry, pese a que éstas tenían mucho más peso en los balances estadísticos debido a su posición más ofensiva sobre el terreno de juego. Desde su puesto de lateral derecha, Bronze está acostumbrada a permanecer en la sombra. Pero con un talento semejante y tamañas actuaciones, ya no podía seguir mucho más tiempo lejos de la luz…

“Todos los que me conocen saben que quiero ser la mejor en todo lo que hago, pero no para rebajar a otra persona ni por la gloria”, confiesa modestamente. “Es simplemente por mi motivación personal. Los laureles, la verdad, no están hechos para mí. Por eso practico un deporte de equipo. Siempre he preferido el trofeo de equipo sin los honores individuales”.

Tal vez deberá hacer un esfuerzo y, pese a todo, subir al escenario el 23 de septiembre para aceptar el trofeo The Best a la Jugadora de la FIFA 2019…