The Best FIFA Football Awards™

La reacción

“Tengo el mejor trabajo que pueda haber. Por mucho que un entrenador sea el mejor del mundo, si no cuenta con los mejores futbolistas, con la disposición, la determinación y la capacidad de aprender y mejorar, no irá a ningún sitio como técnico. E imagino que por eso he estado tan seguro en los últimos 18 meses, optimista a veces, atrevido con las palabras que uso, porque trabajo día sí y día también con un grupo de jugadoras que son absolutamente asombrosas. Me asombran y me inspiran todos los días. El de hoy ha sido uno de los momentos de mayor orgullo que he tenido en el fútbol”.

Phil Neville tras el partido.